Путин уже решил, как разделит Украину: Арестович ошеломил новым прогнозом

Бывший советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович рассказал, что может ждать Украины после войны. К тому же, по его словам, в Кремле уже вероятно решили, какой будет послевоенная Украина.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Арестович отметил, что российско-украинская война – уникальный пример за сто лет, где жертв среди гражданских существенно меньше, чем погибших военных. По его словам, Россия и Украина пытаются уйти от большого количества жертв среди гражданских.

Также акцентировал Арестович и на определенных изменениях – российская делегация в Стамбуле резко изменила парадигму переговоров в сторону гуманитарной составляющей. Среди аргументов он отметил, что РФ предложила вернуть тела погибших украинских бойцов, установить перемирие для сбора тел солдат, согласовывает большие обмены пленными и воздерживается от ударов по Киеву "Орешником", хотя z-патриоты требуют этого.

"Исходя из этого, видимо, в Кремле оформили послевоенную проектность Украины. Требования, которые они предъявляют, невозможны в одной Украине. Как и невыполнимые задачи, которые они декларируют как цели СВО", — предположил Арестович.

По его словам, со стороны РФ наиболее вероятным является повторение в Украине югославского сценария: Сербия и Хорватия, разделенная ослабленной Боснией.

Арестович предполагает, что Украина может быть разделена на три части:

– восточные, северо-восточные и южные области Украины, куда Российская империя существенно вкладывалась, Россия, вероятно, планирует забрать под свой полный контроль,

- западная часть Украины им не нужна. Туда, по идее, смогут уехать наиболее радикально настроенные украинцы,

- в нейтральной Украине можно осуществлять те задачи, которые ставит Кремль. По словам Арестовича, это может быть самостоятельное государство, состоящее из центральных областей, которое проводит согласованную политику.

"Так ли это — мы не знаем. Сможет ли РФ это реально осуществить — тоже не знаем, но это исходит из логики их заявлений и действий", — отметил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему, по мнению Арестовича, поражение стратегической авиации РФ опасно.



