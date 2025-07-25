Путин уже принял стратегическое решение по войне: для Украины есть два сценария

Если президент США Дональд Трамп примет решение передать Украине вооружение в случае неудачи попыток убедить Путина завершить войну, это может привести к двум возможным сценариям развития событий — как положительному, так и негативному. Об этом в интервью "Главреду" заявил военный аналитик, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

В положительном варианте Украина наносит поражение российским войскам, что может повлечь за собой крах действующей политической системы в России и даже развал государства. В то же время эксперт отмечает, что мир вряд ли стремится к полному уничтожению РФ, поскольку он удобен в качестве противника. Кроме того, Россия является ядерным государством и в случае критического поражения может предпринять крайние действия — вплоть до применения ядерного оружия, в частности против европейских стран.

"Однако если мы начнем разгромлять армию РФ, Москва немедленно попытается инициировать переговоры, и тогда можно будет говорить об определенных уступках с ее стороны. Хотя, скорее всего, это маловероятно", – считает он.

Согласно оценкам Жданова, в случае негативного сценария и при значительных успехах Украины на поле боя в войну может вмешаться Китай. Это превратит конфликт в полномасштабную мировую войну — настоящую глобальную катастрофу с возможным применением ядерного оружия, поскольку ни одна из крупных сторон не захочет уступить.

Жданов подчеркивает, что, вероятно, на самом высоком уровне реализуется стратегия войны на истощение, которая предполагает постепенное разрушение России под внешним и внутренним давлением без прямого вмешательства стран Запада. В таком случае ключевым фактором является время – сколько еще продержится российское государство, которое эксперт называет "колоссом на глиняных ногах".

"Следует отметить, что Путин запустил интересную реформу внутри России — он фактически создает СССР 2.0: масштабную национализацию предприятий, контроль над экономикой, реальные посадки за коррупционные преступления. Это говорит о том, что Путин усиливает централизованную вертикаль власти и уничтожает кланы, которые могут бросить ему вызов. Это тревожный сигнал. Все может завершиться старым советским лозунгом "Вставай, страна огромная"", — подытожил эксперт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин приказал строить больше лодок для ядерного оружия . Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что одним из главных направлений развития военно-морского флота страны-агрессора является строительство стратегических подлодок. Как утверждает Путин, подводные силы России якобы способствуют "региональной и глобальной стабильности".

Об этом он сообщил в четверг, 24 июля, на совещании по развитию подводного компонента ВМФ в городе Северодвинск, передает The Moscow Times. По словам российского президента, "в ближайшие годы" Военно-морской флот РФ должен получить четыре новые подлодки класса "Борей", которые будут оснащены ядерными ракетами.