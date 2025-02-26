Путин уже не выдерживает: что хочет получить в кратчайшие сроки

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным не раз заявлял, что Россия хочет завершения войны. Даже, по информации американской стороны, обсуждают отдельные вопросы предполагаемых сделок.

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Россия говорит о готовности передачи своих замороженных активов в пользу Украины, потому что хочет переговоров. Такое мнение высказал кандидат экономических наук, глава комитета экономистов Украины Андрей Новак в эфире "КИЕВ24".

Эксперт отметил, что Кремлю необходимы переговоры и выход изоляции, что уже Трамп фактически сделал. Россиянам нужна пауза на фронте, для того, чтобы перевооружиться и лучше подготовиться к новому наступлению. Для этого стране-агрессорке и нужно перемирие.

"Для того чтобы достичь "паузы", Путину нужно демонстрировать готовность идти хоть на какие-то уступки, поэтому Кремль и демонстрирует определенную уступчивость в вопросе замороженных активов", — отметил эксперт.

Напомним, что западные партнеры Украины, как писал портал "Комментарии", начинают постепенно менять риторику в отношении войны в Украине. И пока в европейских странах отмечают агрессию со стороны России, в США начинают продвигать тезис о провокации войны и не обязательно со стороны России.

Такая ситуация имеет принципиальное значение, ведь изменение ролей в этой войне ведет к переосмыслению концепции ответственности за войну. Такое мнение высказал эксперт-международник Тарас Семенюк.

По его словам, происходит смещение акцентов, изменение роли, ведущее к переосмыслению всей концепции ответственности за войну.



