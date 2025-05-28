Путин уже не сможет пропетлять: почему Трамп пойдет на жесткие санкции в отношении РФ

Последние четыре месяца российский диктатор Владимир Путин живет в логике "не ссориться с Трампом", а дождаться момента, когда можно во всем обвинить Украину. Три дня массированных ракетных атак на Украину вызвали "окрик" Дональда Трампа. Сразу после этого Путины сбавил обороты и количество "шахедов" и ракет уменьшилось. И это при том, что атаки были частью большой психологической атаки на украинцев в контексте летнего наступления. Об этом у себя в Facebook пишет украинский политолог Вадим Денисенко.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

"Я не сомневаюсь, что Путин и дальше будет петлять и тянуть время, скармливая Трампу меморандумы о мире, но при этом он будет делать все, чтобы не ссориться с Трампом окончательно", – отметил эксперт.

Если же говорите о том, что может повлиять на Трампа, то, по мнению Вадима Денисенко, ключевым может стать именно внутренняя политика.

Политолог отмечает, что избиратель Республиканской партии не очень обеспокоен Украиной. Это нужно понимать всем украинцам, но его сильно триггерит, что Трамп так мягкий с Путиным.

"Я уверен, что Трамп вынужден будет пойти на более жесткие санкции в отношении России именно из-за этого. Когда это произойдет? Путину крайне важно пропетлять до летних каникул политического Вашингтона. Тогда у него будет почти гарантированный люфт времени до сентября. Но дальше точно петлять не удастся, потому что с осени де-факто начнется предвыборная кампания в США", – отметил Вадим Денисенко.

Читайте на портале "Комментарии" - президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе. Об этом пишет издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники. В то же время сенатор-республиканец Линдси Грэм предупредил, что Сенат готов ввести против России санкции, которые создадут новые проблемы для россиян. В частности, превратят страну на торговый остров. Решатся ли США на новые санкции против РФ? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



