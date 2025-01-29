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Путин уже не прикрывается целями «СВО»: он принял решение и будет идти к нему по трупам

Путин уже не прикрывается непонятными целями «СВО», потому что весь мир понимает, что Россия является агрессором

сегодня, 11:26 comments1682
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Ткачик Олеся

Россия всегда говорила с позиции силы с более слабыми, поэтому нет никакого смысла реагировать на слова кремлевского диктатора Владимира Путина, заявил военный Юрий Касьянов.

Путин уже не прикрывается целями «СВО»: он принял решение и будет идти к нему по трупам

Владимир Путин

"Все эти отсылки к "желанию народа Донбасса уйти из Украины" — тупой бред. Индюку понятно, что "результаты" так называемого "референдума" под дулами автоматов на оккупированной территории никак не могут распространяться на неоккупированную территорию Луганской и Донецкой областей. И нет в Украине ни одного закона, позволяющего проводить подобные "референдумы", нет в России такого закона – там вообще любые намеки на сепаратизм наказывают по всей строгости закона. Из России нельзя выйти, чего бы там народ ни хотел — Чеченская война тому свидетельство, а из Украины, стало быть, можно?" – спрашивает военный.

По его мнению, Путин растоптал фундаментальные основы международного права. Он теперь даже не заикается о каком-то там "нацизме" Украины, не говорит о "денацификации" и "демилитаризации", не вспоминает об обстрелах российской территории, якобы происходивших накануне войны, не вспоминает провокации, устроенные только для того, чтобы оправдать начало агрессии .

Как говорит Касьянов, теперь этого всего Путину не нужно, потому что весь мир уже знает, что Россия – агрессор.

"Из всего наговоренного Путиным следует обратить внимание на педалирование темы "нелегитимности" украинского президента. Мол, переговоры могут начаться, а вот окончательный договор подписывать с украинской стороны некому. Это свидетельствует о том, что Кремль будет пытаться затянуть войну как можно дольше, он чувствует себя в силе и попытается захватить как можно больше украинской территории и выторговать для себя лучшие условия", — говорит Касьянов.

Кроме того, по его словам, Путин все еще очень рассчитывает, что вместо Зеленского ему удастся протащить на выборах, на которых он сейчас фактически настаивает, пророссийскую марионетку типа Виктора Медведчука.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, зачем Путин говорит о "нелегитимности" Зеленского.




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Источник: https://www.facebook.com/brtcomua/posts/pfbid0YwVGH88RH1GmYToS8zsph2hkYUnvZVqBggfeYrnJYHbv7CmAEKDrVE6FZeRJQX6Pl
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