Путин уверял, что этого никогда не случится: с чем столкнулась российская армия

Готовясь к 24 февраля 2024 года российское руководство делало ставку на то, что быстро захватит Киев, поэтому перебросило большую часть своей техники в Украину вместе с самым современным оборудованием. Однако украинцы преуспели, не допустив прорыва оккупантов в столицу и уничтожив кучу вражеской техники во время боевых действий. Таким образом сейчас России приходится использовать запасы с советских времен, ведь поставки новой бронетехники уменьшается. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Wall Street Journal.

Российский танк. Фото из открытых источников

В публикации говорится, что компоненты к технике, которые Россия получала из западных стран, стали недоступными из-за введения санкций.

"Весной 2023 года кадры, на которых российские танки десятилетиями перевозят в вагонах поездов в Украину, побудили российских телевизионных экспертов шутить, что вскоре Москва может начать снимать с постаментов памятников танки Т-34, которые участвовали во Второй мировой войне", — отметили в материале.

Таким образом в издании считают, если союзники будут продолжать оказывать военную помощь Украине, то Россия не будет иметь средств для ведения войны.

"У них ничего не осталось. Они исчерпали свои резервы", — заявлял в августе 2023 года глава украинской военной разведки Кирилл Буданов.

В то же время в WSJ отметили, что Буданов недооценил большой размер российских запасов, которые остались после распада СССР.

В издании добавили, что военные расходы РФ достигли постсоветского максимума, поэтому планируется, что в следующем году они вырастут до более 120 млрд долларов, что будет составлять более 30% от общих расходов.

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