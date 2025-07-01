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Путин увеличивает свои аппетиты в войне против Украины: на Западе узнали его новые планы

Изменение стратегии Путина также может быть объяснением увеличения количества атак по гражданским объектам в Украине.

1 июля 2025, 23:30
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Лиля Воробьева

30 июня появилось заявление от России о якобы установлении полного контроля над всей территорией Луганской области. Если это подтвердится, Луганская область станет первым регионом Украины, который Россия полностью оккупировала со времени захвата Крыма в 2014 году.

Путин увеличивает свои аппетиты в войне против Украины: на Западе узнали его новые планы

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Впрочем, как отмечает The Telegraph, амбиции Кремля, очевидно, выходят за пределы Луганщины и еще трех регионов, которые Путин аннексировал в сентябре 2022-го.

Российские государственные медиа также заявляют о захвате первого населённого пункта на территории Днепропетровской области. Одновременно десятки тысяч военных РФ концентрируются вблизи Сумской и Харьковской областей, отмечается в публикации.

"Решение об аннексии Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей в 2022 году стало частично коррекцией после неудачи России в Киеве. Кремль попытался представить восточные регионы как достижимую цель. Но даже на это – в частности, полный контроль над Луганской областью – понадобилось почти три года, хотя большая часть региона уже была под оккупацией", – напоминают авторы материала.

Уже очевидно, что Россия расширяет свое наступление. Возобновление боевых действий в Сумском и Харьковском направлениях свидетельствует о новой фазе эскалации.

По словам Анжелики Эванс, аналитики Института изучения войны (ISW), первые признаки пересмотра стратегических целей появились во время визита Путина в Курскую область в мае, когда он поручил создать "буферную зону" у границы с Украиной.

"Это был аккуратный способ запустить идею в информационное пространство. Сначала просто буферная зона, всего на 30 км, чтобы якобы защитить россиян. А потом – недалеко и до областных центров. Тогда уже возникает вопрос: почему бы и их не взять, ведь это "исторически русские земли". Это постепенное возвращение к замыслу о полном захвате Украины", – отметила Эванс в комментарии изданию.

Авторы также предполагают, что изменение стратегического подхода Кремля может объяснить рост ударов по гражданским объектам в Украине. Как объяснила аналитика ISW, "желание бить по таким целям всегда было".

"Значительная часть ударов преследует цель взорвать боевой дух украинского общества. В населенных пунктах, которые ближе к фронту, речь идет о попытках заставить людей уехать, чтобы в дальнейшем было легче захватить эти территории. Это долгосрочная цель", – добавила она.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин провалился в двух областях . Российские захватчики пока не добились тактических результатов в Харьковской и Сумской областях. Намерение президента РФ Владимира Путина создать так называемую буферную зону потерпел поражение. Об этом заявил военно-политический эксперт, соучредитель инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

В разговоре с "Главредом" он отметил, что войска РФ не имеют успехов в наступлении на упомянутых направлениях.



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Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/07/01/putin-ramps-up-ukraine-war-goals-world-distracted-by-iran/
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