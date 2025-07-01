Путин увеличивает свои аппетиты в войне против Украины: на Западе узнали его новые планы

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Лиля Воробьева
30 июня появилось заявление от России о якобы установлении полного контроля над всей территорией Луганской области. Если это подтвердится, Луганская область станет первым регионом Украины, который Россия полностью оккупировала со времени захвата Крыма в 2014 году.
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Впрочем, как отмечает The Telegraph, амбиции Кремля, очевидно, выходят за пределы Луганщины и еще трех регионов, которые Путин аннексировал в сентябре 2022-го.
Российские государственные медиа также заявляют о захвате первого населённого пункта на территории Днепропетровской области. Одновременно десятки тысяч военных РФ концентрируются вблизи Сумской и Харьковской областей, отмечается в публикации.
Уже очевидно, что Россия расширяет свое наступление. Возобновление боевых действий в Сумском и Харьковском направлениях свидетельствует о новой фазе эскалации.
По словам Анжелики Эванс, аналитики Института изучения войны (ISW), первые признаки пересмотра стратегических целей появились во время визита Путина в Курскую область в мае, когда он поручил создать "буферную зону" у границы с Украиной.
Авторы также предполагают, что изменение стратегического подхода Кремля может объяснить рост ударов по гражданским объектам в Украине. Как объяснила аналитика ISW, "желание бить по таким целям всегда было".
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин провалился в двух областях . Российские захватчики пока не добились тактических результатов в Харьковской и Сумской областях. Намерение президента РФ Владимира Путина создать так называемую буферную зону потерпел поражение. Об этом заявил военно-политический эксперт, соучредитель инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.В разговоре с "Главредом" он отметил, что войска РФ не имеют успехов в наступлении на упомянутых направлениях.