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Путин утвердил план заселения захваченных земель: что обещают "переселенцам"

Желающим переехать на оккупированные территории обещают выплачивать до пяти миллионов рублей

21 сентября 2024, 17:28 comments3370
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Марьян Ощановский

Российский диктатор Владимир Путин издал указ, предусматривающий социальные гарантии россиянам, которые переедут на временно оккупированные территории Украины.

Путин утвердил план заселения захваченных земель: что обещают "переселенцам"

Враг планирует заселить россиянами захваченные территории. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, речь идет о захваченных районах Донбасса, Луганщины, Запорожья, Херсонщины и Крыма. Выплаты обещают, прежде всего, тем "откомандированным" специалистам, которые привезут с собой всю семью. За переезд обещают выплачивать немалые деньги – от трех до пяти миллионов российских рублей.

В Центре сопротивления отметили, что наиболее востребованными для оккупационных администраций являются работники, которые могут оборудовать позиции и перевозить грузы, а также строители для восстановления объектов инфраструктуры украинских городов, уничтоженных российскими войсками.

Отмечается, что на временно захваченных территориях россияне до сих пор не могут завершить формирование своих оккупационных администраций.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против того, чтобы оборонные усилия ЕС дублировали или конкурировали с военным Альянсом. Он заявил, что стремление ЕС создать отдельные командные структуры и планируемые силы быстрого реагирования рискует отвлечь ресурсы от НАТО. "Чего ЕС не должен делать, так это начинать строить альтернативные оборонные структуры. Например, интервенционные силы", – сказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в ряды Сил обороны Украины через рекрутинговые центры ежемесячно присоединяются около 6,5 тысячи добровольцев, рассказал уполномоченный Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец. "Показатели рекрутинга в Cили обороны растут из месяца в месяц. В среднем ежемесячно по стране рекрутируется 6,5 тысячи добровольцев. Наши рекрутеры готовы предоставлять консультации и помогать каждому найти свое место в армии", — отметил он.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/putin-planuye-zaselyty-tymchasovo-okupovani-terytoriyi-ukrayiny-blagonadijnymy/
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