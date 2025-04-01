Путин усыпляет внимание Трампа и готовит коварный план по Украине: детали

Кремль продолжает откладывать переговоры по временному прекращению огня, используя их как инструмент затягивания времени. По мнению политолога Владимира Фесенко, кремлевский диктатор Владимир Путин лишь создает иллюзию миролюбия для Дональда Трампа, тогда как на самом деле готовится к дальнейшей эскалации войны.

Владимир Путин

Как указывает эксперт, доказательством этого является фактическая недееспособность так называемого перемирия, согласованного на уровне неформальных договоренностей. Впрочем, как добавляет Фесенко, проблема состоит в том, что энергетическое перемирие, о котором договаривались, не имеет официального юридического статуса. То есть, подчеркивает он, США, Украина и Россия достигли лишь неформального согласия, а списки объектов, которые не должны подвергаться атакам, существенно разнятся. Украина включила в него газовую инфраструктуру, в то время как Россия этого не признает. Это создает основу для нарушений и взаимных обвинений, добавил политолог.

Еще одним подтверждением нежелания Кремля прекращать войну есть активизация боевых действий в воздухе.

"Россия намеренно бьет по отдельным украинским объектам, прежде всего по социальным, гражданским, инфраструктурным, в том числе под удар попадают и энергетические объекты. Это обычный российский стиль, это проверка. А как будет реагировать США? Они не нарушают массово, это такие точечные нарушения. Но это та тактика, которая нам хорошо известна еще со времен Минских соглашений", – говорит Фесенко.

Фесенко также подчеркнул, что как украинские, так и западные аналитики сходятся во мнении: Путин не собирается останавливать войну. Более того, добавляет эксперт, он сам открыто заявил о своих намерениях, посещая подводную атомную лодку.

При этом эксперт напомнил, что Путин говорил о необходимости внешнего контроля над Украиной и о том, что ее нужно добить.

"Поэтому какое прекращение огня? Путин, к сожалению, обманывает Трампа. Он говорит ему якобы о том, что готов к прекращению огня, а сам готовится к продолжению войны", — подытожил Владимир Фесенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ на прошлой неделе начала большое наступление на Украину.



