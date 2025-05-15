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Путин устроил шоу: на Западе раскрыл план Путина с переговорами

Reuters пишет о том, что Путин отправил на переговоры людей, которые не являются ключевыми игроками

сегодня, 14:18
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Кравцев Сергей

Москва до последнего сохраняла интригу, кто будет представлять Россию на переговорах с Украиной и только поздно вечером 14 мая обнародовала информацию о составе делегации. В нее вошли люди, которые не являются ключевыми игроками и не уполномочены принимать какие бы то ни было решения. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Путин устроил шоу: на Западе раскрыл план Путина с переговорами

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Журналисты обращают внимание на важную деталь, что именно российский диктатор Владимир Путин предложил прямые переговоры с Украиной в Стамбуле, на что Зеленский ответил, что будет ждать его там. 

В публикации говорится, что переговоры должны проходить во дворце Долмабахче — именно его выбрала российская сторона. Там уже собрались журналисты и воцарился хаос. Однако, когда именно начнутся переговоры остается неясным. Сначала была информация от росСМИ о том, что встреча начнется в районе 10:00, но ее опроверг украинский чиновник, отметив, что не было достигнуто соглашения о том, когда она может начаться.

Стоит отметить, что источник в МИД Турции сообщил, что пока не запланировано никакой встречи между Россией и Украиной в ответ на заявления РФ о том, что переговоры были назначены на сегодняшнее утро, а затем перенесены на послеобеденное время. Такой информацией располагает телеканал CNN, ссылаясь на информацию от собеседника в МИД Турции.

Собеседник предоставил такую информацию о том, какие международные представители и где находятся в Турции в четверг. Он подтвердил, что "техническая" российская делегация находится в Стамбуле. Также некоторые американские чиновники находятся в Стамбуле. Президент Украины Владимир Зеленский находится в Анкаре. Также в Анталии проходит встреча министров иностранных дел стран НАТО.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил о готовности прибыть на переговоры Украины и России в Турцию. Американский лидер отметил, что он готов отправиться на переговоры воюющих стран, "если это будет уместно".




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