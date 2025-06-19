Путин устроил шоу для Трампа на пресс-конференции: что его заставило пойти на этот шаг

Российский президент и фигурант международных обвинений в военных преступлениях Владимир Путин 18 июня провел публичное выступление, которое, по словам советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, было организовано специально для американского лидера Дональда Трампа. Об этом Подоляк сообщил в своем Telegram-канале.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Вчера субъект Путин устроил разговорное шоу специально для Президента Трампа и провел пресс-конференцию в удобное для просмотра за океаном время. Субъект навязчиво и нагло повторил свои требования фактической капитуляции Украины. Главное заявление: встреча с тандемом Трамп/Зеленский возможна только при условии общего согласия Западу".

По словам чиновника, таким образом Кремль окончательно перекрыл "окно возможностей" для мирных переговоров, которое в США еще недавно считалось открытым.

Подоляк акцентировал, что после более чем трех лет масштабной войны Путин не теряет уверенности в своей возможной победе. Его убеждение лишь усугубляется активизацией масштабных ракетных и беспилотных атак по украинским городам, целью которых все чаще становятся объекты гражданской инфраструктуры.

В этой связи советник руководителя Офиса президента подчеркнул, что в нынешних условиях возвращение России к предметным переговорам будет крайне затруднено без решительного усиления противовоздушной обороны Украины современными западными системами, а также без расширения ракетного потенциала Вооруженных сил.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин сделал новые безумные заявления о войне против Украины. Президент России Владимир Путин снова сделал ряд манипулятивных заявлений по поводу войны, которую Россия ведет против Украины.

Как передает российское государственное агентство ТАСС, в ходе Петербургского международного экономического форума Путин провел встречу с представителями зарубежных СМИ. Он заявил, что необходимо не просто "урегулировать конфликт", а найти такое решение, которое будет долговременным. Путин также попытался оправдать длительную оккупацию частей территорий Донецкой и Луганской областей. По его словам, так называемые "ДНР" и "ЛНР" якобы имели законные основания для отделения, при этом он сослался на пример Косово. Что касается Крыма, Путин сказал, что дело не в "аннексии", а в том, что Запад якобы поддержал "государственный переворот" в Киеве в 2014 году.