Путин усиливает давление на Украину для капитуляции: назван показательный момент удара 21 августа

В ночь на 21 августа Россия вновь нанесла массированные удары по гражданским объектам Украины, применив ракеты и беспилотники. Эта атака, по словам Павла Лакийчука, капитана первого ранга и руководителя программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", является попыткой Кремля заставить Украину согласиться на так называемые "мирные соглашения", которые на самом деле означают капитуляцию страны.

Владимир Путин. Фото: УНИАН

Лакийчук подчеркнул, что такие удары свидетельствуют не о силе, а о бессилии агрессора. Из-за отсутствия значительных успехов на фронте и неудач в дипломатических попытках заставить Украину сдаться, Путин повторяет свою старую тактику — запугивать украинское общество, пытаясь склонить его к принятию его условий, что означает потерю суверенитета и территориальной целостности.

Во время ночной атаки особенно пострадали западные регионы Украины. В частности, в Закарпатье в Мукачево две ракеты морского базирования типа "Калибр" попали в гражданское предприятие с иностранными инвестициями. В результате пострадали 15 работников, двое из них — в тяжелом состоянии. Кроме того, дроновый удар был нанесен по одному из деревень Хустского района, где повреждены частные дома.

Во Львове атака унесла жизни одного человека, несколько гражданских получили ранения. Взрывная волна повредила крыши и окна десятков домов, а также вызвала пожары в разных частях города. Аналогичные удары потерпел и Луцк.

