Путин указал, что должен сделать Зеленский, чтобы спасти ВСУ в Курской области

Российский лидер Владимир Путин рассказал о ситуации в Курской области и прокомментировал обращение президента США Дональда Трампа.

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Путин во время проведения оперативного совещания с постоянными членами Совбеза рассказал, что ознакомился с призывом Дональда Трампа пощадить украинские войска в Курской области.

“В случае сборки оружия украинским войскам в Курской области будет гарантирована жизнь и достойное обращение. Киев для реализации призыва Трампа должен предоставить приказ своим военным в Курской области сдаться в плен”, — отметил Путин.

Напомним, что в начале недели в Саудовской Аравии во время переговоров украинской и американской делегаций, как писал портал "Комментарии", Украина согласилась на установление 30-дневного режима тишины. После согласования позиций украинские и американские чиновники заявляли, что "мяч на поле России". Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российский лидер Владимир Путин затягивает решение, чтобы отказаться от инициативы США.

Зеленский напомнил, что американская сторона предложила начать безусловное прекращение огня. По словам президента, в период тишины можно было бы подготовить надежный мирный план, положить его на стол, обсудить детали и реализовать его. Зеленский подчеркнул, что Украина готова к таким шагам.

Также отметим, что Дональд Трамп не общался лично с Путиным, а просьбы относительно украинских военных, вероятно, были переданы через спецпосланника президента США Стивом Виткоффом, который был с визитом в Москве.



