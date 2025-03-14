logo

BTC/USD

84307.75

ETH/USD

1936.98

LTC/USD

92.60

USD/UAH

41.69

EUR/UAH

45.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин указал, что должен сделать Зеленский, чтобы спасти ВСУ в Курской области
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин указал, что должен сделать Зеленский, чтобы спасти ВСУ в Курской области

Путин на фоне обращения Трампа указал, что будет с украинскими военными в Курской области

14 марта 2025, 19:15 comments3398
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Российский лидер Владимир Путин рассказал о ситуации в Курской области и прокомментировал обращение президента США Дональда Трампа.

Путин указал, что должен сделать Зеленский, чтобы спасти ВСУ в Курской области

Фото портал "Комментарии"

Путин во время проведения оперативного совещания с постоянными членами Совбеза рассказал, что ознакомился с призывом Дональда Трампа пощадить украинские войска в Курской области.   

“В случае сборки оружия украинским войскам в Курской области будет гарантирована жизнь и достойное обращение. Киев для реализации призыва Трампа должен предоставить приказ своим военным в Курской области сдаться в плен”, — отметил Путин.

Напомним, что в начале недели в Саудовской Аравии во время переговоров украинской и американской делегаций, как писал портал "Комментарии", Украина согласилась на установление 30-дневного режима тишины. После согласования позиций украинские и американские чиновники заявляли, что "мяч на поле России". Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российский лидер Владимир Путин затягивает решение, чтобы отказаться от инициативы США.   

Зеленский напомнил, что американская сторона предложила начать безусловное прекращение огня. По словам президента, в период тишины можно было бы подготовить надежный мирный план, положить его на стол, обсудить детали и реализовать его. Зеленский подчеркнул, что Украина готова к таким шагам.

Также отметим, что Дональд Трамп не общался лично с Путиным, а просьбы относительно украинских военных, вероятно, были переданы через спецпосланника президента США Стивом Виткоффом, который был с визитом в Москве.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/tass_agency/305771
Теги:

Новости

Все новости