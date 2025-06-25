Путин убегает от ареста: не появится на саммите БРИКС в Бразилии из-за ордера МКС

Президент России Владимир Путин вновь избежит непосредственного участия в международном саммите из-за ордера на арест, выданного Международным уголовным судом. Как сообщил советник Кремля Юрий Ушаков, глава РФ не поедет в Бразилию на предстоящий 6–7 июля саммит БРИКС. Вместо него страну будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров, а сам Путин присоединится к мероприятию в онлайн-формате.

Президент России Путин

Ушаков объяснил, что отказ связан с отсутствием гарантий безопасности для Путина — со стороны Бразилии не последовало официального заверения, что его не арестуют в случае приезда. Как известно, Бразилия является членом МКС и обязана исполнять ордер, выданный в 2023 году по подозрению в депортации украинских детей с оккупированных территорий.



Это не первое международное мероприятие, которое Путин пропускает из-за возможного ареста. В прошлом году он также не приехал на саммит в Южно-Африканскую Республику, хотя та пыталась избежать дипломатического скандала. Сейчас, по словам источника в Кремле, ситуация повторяется: Россия не хочет рисковать имиджем и свободой своего лидера.



Интересно, что, по предварительной информации, президент Китая Си Цзиньпин также может пропустить саммит БРИКС, что ставит под вопрос эффективность личных переговоров лидеров блока. Формат саммита в Рио-де-Жанейро планировался как стратегическая встреча на фоне геополитического напряжения — в частности, войны в Украине, торгового противостояния США и Китая и новых инициатив по расширению состава БРИКС.



Ордер МКС продолжает оставаться одним из главных внешнеполитических барьеров Путина. Хотя Москва не признает юрисдикцию суда в Гааге, более 120 стран, подписавших Римский устав, обязаны арестовать его по прибытии.



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