Путин точно знает, когда Трамп пойдет на все уступки и сдаст ему Украину

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Ткачик Олеся
Разочарование американского президента Дональда Трампа является абсолютно закономерным итогом игры в так называемую "перезагрузку" с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, считает политолог Виктор Шлинчак.
Владимир Путин
Впрочем, по его словам, Трамп не готов винить только РФ, а направит свой гнев также и на Украину, которая тоже, якобы, не хочет мира. Именно поэтому давление на Киев будет ужесточено, считает эксперт.
По мнению политолога, проблема состоит в том, что Трамп не умеет анализировать собственные ошибки и делать из них выводы. К примеру, эксперт вспомнил встречи американского президента с Ким Чен Ыном во время его первой каденции, после которых становилось еще хуже.
При этом он подчеркивает, что кремлевский диктатор уже даже не скрывает, что на самом деле затягивает время с переговорами и наслаждается процессом.
Впрочем, по его словам, Путин с его командой на самом деле не являются столь искусными стратегами, как им кажется. И вторжение в Украину – это доказательство. Как говорит Шлинчак, Путин не раз оступался, просто его никто не решался "добить".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин пока не готов жестко послать Трампа.
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