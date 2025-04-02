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Путин точно знает, когда Трамп пойдет на все уступки и сдаст ему Украину

Путин убежден, что Трамп сделает все так, как нужно России

сегодня, 10:31
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Ткачик Олеся

Разочарование американского президента Дональда Трампа является абсолютно закономерным итогом игры в так называемую "перезагрузку" с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, считает политолог Виктор Шлинчак.

Путин точно знает, когда Трамп пойдет на все уступки и сдаст ему Украину

Владимир Путин

Впрочем, по его словам, Трамп не готов винить только РФ, а направит свой гнев также и на Украину, которая тоже, якобы, не хочет мира. Именно поэтому давление на Киев будет ужесточено, считает эксперт.

По мнению политолога, проблема состоит в том, что Трамп не умеет анализировать собственные ошибки и делать из них выводы. К примеру, эксперт вспомнил встречи американского президента с Ким Чен Ыном во время его первой каденции, после которых становилось еще хуже.

"Так же будет и после каждого следующего звонка Путину. Тот уже изучил "портрет" Портрета, осознал, что Трампом можно забавляться, как куклой, и, наконец, вкусно плюнул на предложенный гамбургер, потому что в традициях гэбэшных команд – загнать "бизнес-партнера" в подворотню и бить, бить, бить", — говорит Шлинчак.

При этом он подчеркивает, что кремлевский диктатор уже даже не скрывает, что на самом деле затягивает время с переговорами и наслаждается процессом.

"Путин уверен – еще несколько месяцев – и Штаты точно от депрессивной "безнадеги" с планом примирения перейдут к плану тотального потакания. И вот тогда-то можно будет поговорить снова об извечном – "зонах влияния" и как их надо делить", – говорит Шлинчак.

Впрочем, по его словам, Путин с его командой на самом деле не являются столь искусными стратегами, как им кажется. И вторжение в Украину – это доказательство. Как говорит Шлинчак, Путин не раз оступался, просто его никто не решался "добить".

"Можно констатировать, что в ближайшие несколько недель мы будем наблюдать захватывающий голливудский триллер, где два пожилых актера будут пытаться сбросить друг друга в пропасть. Потому что корону должен носить один", — подчеркнул политолог и добавил, что до завершения войны еще очень далеко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин пока не готов жестко послать Трампа.




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Источник: https://www.facebook.com/viktor.shlinchak/posts/pfbid02q9AbaB4WDkHEXRvQXitStgTXmRJNE2xEpe7nL5fv91Jvq5ZsxuUtkZzsbQ2KTQCKl?locale=ru_RU
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