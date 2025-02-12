"Путин точно скоро умрет": Зеленский о возможной победе российского диктатора

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что его власть не отравила и также выразил уверенность, что российский диктатор Путин не победит.

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Меня власть не отравила, этим я и отличаюсь от Путина. У меня есть время, а оно точно скоро умрет”, — заявил он в интервью The Economist.

По словам Зеленского, если Путин думает, что он может выиграть, то это только потому, что он не понимает деталей, потерь.

“Он ссылается на данные разведки, свидетельствующие о том, что российский лидер не получает информацию от своего ближайшего окружения. Никто не хочет портить ему настроение, его боятся”, — заметил Зеленский.

Президент Украины заявил о твердой настройке на то, что Путин не будет использовать время нового президента США Дональда Трампа, чтобы отодвинуть Украину.

“Смотрите, я не дам Путину победить. Этим я живу”, — подчеркнул Зеленский.

Издание отмечает, что президент Украины держится на своем, чтобы получить максимум гарантий безопасности. Менее очевидно то, что он может сделать, если Трамп заключит соглашение без него.

Напомним, что Зеленский, как писал портал "Комментарии", рассказал о плане "Б" Украины. Президент считает, что Трамп может предоставить Украине гарантии безопасности, а ЕС – финансовую поддержку. Но что если ни один из этих вариантов не сработает? "Это и есть план Б", — ответил гарант.

По словам Зеленского, территориальные уступки — это слишком — много требуют от неагрессора. Президент отметил, что готовность сесть с убийцей (Путиным) является достаточным компромиссом. Зеленский подчеркнул, что Украина готова к переговорам, но только с гарантиями безопасности, которые могли бы удержать Россию от новой агрессии.



