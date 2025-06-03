Путин точно не прекратит войну в Украине: стало известно об истине цели диктатора

Российский диктатор Владимир Путин может остановить войну против Украины в любой момент и объявить о победе России. Российская пропаганда создает иллюзию полной безоговорочной победы для большинства граждан РФ. Впрочем, Путин не собирается останавливаться, пока не уничтожит Украину как независимое государство, заявил директор Центра международных исследований Владимир Дубовик.

Фото: из открытых источников

По его словам, Путин стремится к большему: расширение оккупированных территорий и больше уступок Украины и ее западных союзников. Он продолжает войну, чтобы заставить Киев пойти на дальнейшие компромиссы. Как отмечает эксперт, российские требования, в частности, озвученные в меморандуме, переданном украинской делегации в Стамбуле 2 июня, будут только расти.

Кремль требует признания аннексии Крыма и четырех областей, нейтралитета Украины, прекращения военной помощи Западу и проведение выборов перед подписанием мирного соглашения.

Дубовик предупреждает, что Россия не успокоится, ведь ее главная цель – уничтожение суверенной Украины. Даже территориальные уступки для Кремля не означают победы, поэтому Путин продолжит усиливать позиции РФ дипломатично и военно.

Переговоры между сторонами фактически не ведутся, потому что вопрос прекращения огня игнорируется. Россия продолжает военные действия, одновременно имитируя переговорный процесс. Требования Москвы нереалистичны — Киев должен прекратить мобилизацию и поставку западного оружия, что неприемлемо.

Как уже писали "Комментарии", Новая администрация США фактически выступила посредником в переговорах между Украиной и Россией, заняв при этом фактически сторону Москвы и передав украинским властям так называемый мирный план с фактическим признанием российской оккупации. Этот мирный план подготовил Кремль и в нем и упоминания компромиссов и уступок со стороны РФ.