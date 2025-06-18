Наступательные действия России продолжаются практически по всей линии столкновения. Несмотря на значительные потери живой силы, российские войска все же демонстрируют продвижение, однако при нынешних темпах полностью оккупировать Украину им понадобится несколько десятилетий.

Наступление РФ (фото из открытых источников)

Согласно публикации издания Welt , в мае этого года армии РФ удалось продвинуться больше, чем за любой отдельный месяц, начиная с 2022-го. Как отмечает источник, ежедневные темпы захвата составляют около 15–20 квадратных километров.

На этом фоне Украина сталкивается с перебоями по поставкам вооружения от западных партнеров. В некоторых направлениях ее воинские части испытывают истощение и испытывают дефицит в комплектовании. Даже Соединенные Штаты, ранее обещавшие Киеву новые поставки, сейчас часть вооружений переориентируют на другие регионы, в частности на Ближний Восток. В России такая проблема не фиксируется — напротив, на фоне слухов о возможном завершении конфликта все больше граждан РФ вступают в ряды вооруженных сил с расчетом на льготы и финансовую поддержку. Кроме того, оборонно-промышленный комплекс страны функционирует на полную мощность.

Впрочем, даже если оценки темпов продвижения оккупационных сил подтверждаются, полная оккупация Украины остается недостижимой целью для России в ближайшей перспективе.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что кроме Константиновки и Покровской РФ хочет взять еще один город. Для летней наступательной кампании для вражеского войска приоритетными направлениями остаются Покровск и Константиновка в Донецкой области, а недавно враг начал также проявлять интерес к продвижению в Купянск на Харьковщине. Об этом в эфире канала "Эспрессо" рассказал военный обозреватель Василий Пехньо.

Эксперт отметил, что российские войска, прежде всего, делают акцент наступательных действий на Донецкой области. Для них приоритет – это полный восторг крупных городов – Константиновки и Покровска.

По словам обозревателя, план для россиян – начать городские бои в Купянске зимой этого года. По мнению осматривала, Донбасс, как был, так и остается приоритетной целью врага. На втором месте – Купянск. По Купянщине есть амбиции врага развивать наступление. А такие направления как Сумщина, Запорожье и Херсонщина могут быть отвлекающими направлениями.

