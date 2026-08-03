Путин теперь окончательно почувствует на себе гнев Трампа: сенсационный инсайд об успехе Зеленского в США

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом может иметь гораздо большее значение, чем публичные заявления после переговоров. Такое мнение высказал политтехнолог Тарас Загородний, считающий, что главные выводы следует делать не из сказанного, а из состава американской делегации.

Фото: из открытых источников

По его убеждению, особое внимание привлекло отсутствие на переговорах отдельных представителей, ранее связывавшихся с более мягким подходом к России.

"Меньше надо трендить, больше делать. Здесь важно не то, кто был, а кого не было. Не было Виткоффа и Кушнера. Это значит, что Рубио съел Виткоффа с Кушнером и навязал свое видение более жесткого отношения к России", – заявил Загородний.

Эксперт также обратил внимание на переговоры Зеленского с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. По его мнению, этот контакт подтверждает развитие долгосрочного сотрудничества между двумя странами.

"Зеленский встретился с Нетаньяху. Это не начало, а продолжение большого сотрудничества. Правильные люди не тренируют, а работают", – сказал политтехнолог.

Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, Загородний предположил, что нынешние действия США могут ослабить сотрудничество между Москвой и Тегераном.

"Американцы видят, что нужно разрывать эту связь, потому что Россия помогает Ирану, а Иран – России. Украина здесь очень грамотно использовала ситуацию", – отметил он.

Отдельно эксперт высказался по поводу возможного применения Ираном баллистических ракет против Украины. По его мнению, такой сценарий пока выглядит маловероятным.

"Для Ирана Украина точно не в приоритете. Их сейчас просто разрывают. Если они начнут бить по Украине, то окончательно лишатся поддержки Европы", — пояснил Загородний.

Портал "Комментарии" уже писал , что бывший народный депутат Борислав Береза заявил, что получил от своих источников в Офисе президента информацию о возможных кадровых изменениях, результатах внутренних социологических исследований и последующих политических планах власти.