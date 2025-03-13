Путин такого точно не ожидал: что получит Украина от США, если РФ откажет Трампу

Переговоры между украинской и американской делегациями в Саудовской Аравии принесли неожиданно положительные результаты, а позиция Вашингтона сместилась в сторону поддержки Киева. Такое мнение высказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

Зеленский и Трамп

По его словам, переговоры превзошли ожидания, что существенно контрастирует с предыдущей встречей в Овальном кабинете, которая оставила больше негативных впечатлений. Более того, он убежден, что маятник американских симпатий движется в сторону Украины – и на уровне заявлений, и на уровне конкретных действий.

Мельник отметил, что важным результатом переговоров стала формулировка позиции США: теперь инициатива передана России. В то же время, он сомневается, что российский диктатор Владимир Путин сможет легко найти выход из ситуации, не идя на уступки.

По мнению эксперта, если будет принято решение о перемирии, Украина столкнется с новыми вызовами.

"С началом перемирия начнутся переговоры о подготовке ли к переговорам о мирном соглашении и тогда в полный рост станут те вот требования к Украине о территориях, о внешней политической ориентации, и, возможно, снова поднимется вопрос выборов", — подчеркнул эксперт.

В то же время, по его словам, если Россия категорически откажется от предложений, США уже дали понять, что готовы действовать жестко. В частности президент Дональд Трамп и его команда четко заявили, что США будут воевать. Впрочем, добавил Мельник, надо понимать, что американцы не будут непосредственно участвовать в войне. Вашингтон может значительно усилить помощь Украине.

По его словам, такая поддержка, например, может включать поставки средств дальнего поражения, которые позволят Украине наносить удары по целям вглубь российской территории, а также усиление санкционного давления.

"То есть все, чтобы убедить Путина в том, что ему выгоднее все-таки послушаться, что ему говорят из Вашингтона", – подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что сделает Украина, если Путин откажется от перемирия.



