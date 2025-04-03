Путин такого не ожидал: ВСУ создают новую санитарную зону на территории РФ

Российские войска продолжают неудачные попытки штурма Покровска, несмотря на отсутствие реального прогресса, заявил военный эксперт Алексей Гетьман.

Война в Украине

По его словам, россияне устанавливают дедлайны для захвата города, но они не имеют никакого смысла. Правда в том, говорит эксперт, что бои в этом районе продолжаются уже более полугода, и враг не добился успеха. В то же время украинские силы смогли отвоевать позиции в Котлино и Лисовке. Это не контрнаступление, а контрудары в рамках активной обороны, позволившие продвинуться на 1-1,5 км, добавил эксперт.

По его словам, до 50% всех боевых столкновений на фронте происходит именно вблизи Покровска. При этом Россия несет значительные потери, однако продолжает безрезультатные атаки.

"У них не получается захватить город, но со всем тем они активно продолжают класть сотни и тысячи солдат без какого-либо продвижения. Создается впечатление, что таким образом они хотят просто заставить держать там украинские войска в достаточном количестве, в то же время готовясь к наступательным операциям по другим направлениям. Поэтому логики, зачем нужно "драться в лоб" в Покровске, если не получается пол года ничего с этим поделать, с военной точки зрения, нет логики", — считает военный аналитик.

Россия также пытается действовать в районе Курской области, пытаясь продвинуться вдоль границы с Сумщиной. За прошедшие сутки там произошло более 20 боевых столкновений. При этом эксперт отмечал, что здесь большее политическое решение Москвы – вытеснить украинские войска с территории России. Впрочем, РФ еще не добилась в этом успеха. При этом часть войск россияне перебросили в Харьковскую область.

Как говорит Гетьман, украинские силы также активно действуют на этом отрезке фронта, создавая санитарную зону вглубь территории России.

"Там тоже ВСУ активно ведут боевые действия, создавая, наверное, новый плацдарм, новую санитарную территорию вглубь Российской Федерации (в Белгородской области.) В целом, когда планируются боевые действия, военные ориентируются на рельеф местности, а не на политические границы, на силы и средства свои и врага. Так планируются боевые действия", — сказал Гетьман.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, из какого города ВСУ должны немедленно отойти, чтобы не попасть в котел.



