Путин таки встретится с Зеленским: на что намекнули в МИД

Вероятность встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина, на которой может решиться вопрос относительно завершения войны, значительно увеличилась. Такое заявление в интервью "Укринформу" сделал замглавы МИД Украины Сергей Кислица.

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Замминистра объяснил это тем, что президент США Дональд Трамп открыто демонстрирует недовольство тем, что Россия затягивает переговорный процесс.

В то же время Кислица отметил, что не может давать оценку словам главы турецкого МИД Хакана Фидана, который сделал заявление о встрече президентов Украины и РФ. Дипломат добавил, что не знает контекста, в котором слова Фидана были произнесены, "а это очень важно".

"У меня нет первоисточника его слов, возможно, он имеет в виду пользу от трех проведенных встреч в Стамбуле. Возможно, он чувствует, что шанс на такую встречу растет. И действительно, хочется верить, что растет, потому что Москва осознает, что у Вашингтона лопается терпение", — заявил Кислица.

Дипломат добавил, что "можно играть с друзьями", с коллегами, но играть "с президентом Соединенных Штатов в такие игры нельзя".

Сергей Кислица уточнил, что тема саммита лидеров поднималась что во время первой встречи делегаций в Стамбуле. Причем в МИД уточнили, что делегация РФ не говорила, что такой встречи никогда не будет. Однако российская сторона выдвигала требования максимально откладывая решение этого вопроса.

"Российская сторона говорила: "Вы хотите встречи? Выполняйте требования!". То есть они искажают логику украинской стороны, потому что считают, что президенты должны только одобрять то, что сделано экспертами. Но здесь должна быть другая логика. Здесь должна быть логика, что правитель Кремля должен четко сказать всем своим подчиненным, что они должны оформить принципиальные договоренности лидеров, а не наоборот", — пояснил Кислица.

Он отметил, что в противном случае встречи будут длиться годами и это именно то, что нужно России.

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