Путин таки встретится с Зеленским: на что намекнули в МИД

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Кравцев Сергей
Вероятность встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина, на которой может решиться вопрос относительно завершения войны, значительно увеличилась. Такое заявление в интервью "Укринформу" сделал замглавы МИД Украины Сергей Кислица.
Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Замминистра объяснил это тем, что президент США Дональд Трамп открыто демонстрирует недовольство тем, что Россия затягивает переговорный процесс.
В то же время Кислица отметил, что не может давать оценку словам главы турецкого МИД Хакана Фидана, который сделал заявление о встрече президентов Украины и РФ. Дипломат добавил, что не знает контекста, в котором слова Фидана были произнесены, "а это очень важно".
Дипломат добавил, что "можно играть с друзьями", с коллегами, но играть "с президентом Соединенных Штатов в такие игры нельзя".
Сергей Кислица уточнил, что тема саммита лидеров поднималась что во время первой встречи делегаций в Стамбуле. Причем в МИД уточнили, что делегация РФ не говорила, что такой встречи никогда не будет. Однако российская сторона выдвигала требования максимально откладывая решение этого вопроса.
Он отметил, что в противном случае встречи будут длиться годами и это именно то, что нужно России.
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