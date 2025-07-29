logo

BTC/USD

118794

ETH/USD

3802.06

USD/UAH

41.8

EUR/UAH

48.7

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин таки встретится с Зеленским: на что намекнули в МИД
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин таки встретится с Зеленским: на что намекнули в МИД

Сергей Кислица заявил, что "можно играть с друзьями", с коллегами, но играть "с президентом Соединенных Штатов в такие игры нельзя"

29 июля 2025, 07:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Вероятность встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина, на которой может решиться вопрос относительно завершения войны, значительно увеличилась. Такое заявление в интервью "Укринформу" сделал замглавы МИД Украины Сергей Кислица.

Путин таки встретится с Зеленским: на что намекнули в МИД

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Замминистра объяснил это тем, что президент США Дональд Трамп открыто демонстрирует недовольство тем, что Россия затягивает переговорный процесс.

В то же время Кислица отметил, что не может давать оценку словам главы турецкого МИД Хакана Фидана, который сделал заявление о встрече президентов Украины и РФ. Дипломат добавил, что не знает контекста, в котором слова Фидана были произнесены, "а это очень важно".

"У меня нет первоисточника его слов, возможно, он имеет в виду пользу от трех проведенных встреч в Стамбуле. Возможно, он чувствует, что шанс на такую встречу растет. И действительно, хочется верить, что растет, потому что Москва осознает, что у Вашингтона лопается терпение", — заявил Кислица.

Дипломат добавил, что "можно играть с друзьями", с коллегами, но играть "с президентом Соединенных Штатов в такие игры нельзя".

Сергей Кислица уточнил, что тема саммита лидеров поднималась что во время первой встречи делегаций в Стамбуле. Причем в МИД уточнили, что делегация РФ не говорила, что такой встречи никогда не будет. Однако российская сторона выдвигала требования максимально откладывая решение этого вопроса.

"Российская сторона говорила: "Вы хотите встречи? Выполняйте требования!". То есть они искажают логику украинской стороны, потому что считают, что президенты должны только одобрять то, что сделано экспертами. Но здесь должна быть другая логика. Здесь должна быть логика, что правитель Кремля должен четко сказать всем своим подчиненным, что они должны оформить принципиальные договоренности лидеров, а не наоборот", — пояснил Кислица.

Он отметил, что в противном случае встречи будут длиться годами и это именно то, что нужно России.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Путина сделали циничное заявление после ночного удара по Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/4019733-kislica-terpec-trampa-urivaetsa-i-ce-zbilsue-sansi-na-zustric-prezidentiv-ukraini-ta-rosii.html
Теги:

Новости

Все новости