Путин таки дождался помощи от союзников: чем ответит Запад и Украина

Глава ЦРУ Бернс предупредил, что любые шаги Ирана по поставке России баллистических ракет для ее войны на Украине станут "драматической эскалацией" — но украинские источники говорят, что это уже произошло. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Sky News".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, это часть модели все более тесного сотрудничества между Москвой и Тегераном, в рамках которой иранский режим уже передал огромное количество беспилотников-убийц, боеприпасов и артиллерийских снарядов в обмен на деньги и помощь от России в улучшении собственных военных технологий и производственных возможностей.

Сюда входит предполагаемая передача Кремлем Ирану захваченного западного оружия, такого как противотанковая ракета N-LAW.

"Это улица с двусторонним движением. Россия может сделать ряд вещей, чтобы помочь баллистическим ракетам Ирана – сделать их более опасными для использования против наших друзей и партнеров по всему Ближнему Востоку", — сказал директор ЦРУ, в выступлении со своим британским коллегой сэром Ричардом Муром на мероприятии в Лондоне в выходные.

Западные чиновники давно предупреждали о возможности Ирана начать поставлять баллистические ракеты в Россию.

"Ранее режим воздерживался от предоставления своих огромных запасов высокоточных ракет на фоне угрозы дальнейших западных санкций и международной изоляции. Однако его расчеты, по-видимому, изменились после истечения в октябре прошлого года санкций Совета Безопасности ООН, направленных на сдерживание программы Ирана по баллистическим ракетам в рамках крупного ядерного соглашения 2015 года с мировыми державами, которое с тех пор распалось", — говорится в статье.

Читайте также на портале "Комментарии" — в СМИ начали активно обсуждать вероятную передачу Ираном России "нескольких сотен" баллистических ракет малой дальности. Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленных американских и европейских чиновников, сообщает, что ракеты уже в РФ. В то же время, в Белом доме прогнозируют "драматическую эскалацию" в войне РФ против Украины, если Иран действительно начал поставки ракет России. Почему Иран все-таки решил поставлять ракеты РФ, хоть долго откладывал это решение раньше? К чему это может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



