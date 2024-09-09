Путин таки дождался помощи от союзников: чем ответит Запад и Украина

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Кравцев Сергей
Глава ЦРУ Бернс предупредил, что любые шаги Ирана по поставке России баллистических ракет для ее войны на Украине станут "драматической эскалацией" — но украинские источники говорят, что это уже произошло. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Sky News".
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, это часть модели все более тесного сотрудничества между Москвой и Тегераном, в рамках которой иранский режим уже передал огромное количество беспилотников-убийц, боеприпасов и артиллерийских снарядов в обмен на деньги и помощь от России в улучшении собственных военных технологий и производственных возможностей.
Сюда входит предполагаемая передача Кремлем Ирану захваченного западного оружия, такого как противотанковая ракета N-LAW.
Западные чиновники давно предупреждали о возможности Ирана начать поставлять баллистические ракеты в Россию.
Читайте также на портале "Комментарии" — в СМИ начали активно обсуждать вероятную передачу Ираном России "нескольких сотен" баллистических ракет малой дальности. Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленных американских и европейских чиновников, сообщает, что ракеты уже в РФ. В то же время, в Белом доме прогнозируют "драматическую эскалацию" в войне РФ против Украины, если Иран действительно начал поставки ракет России. Почему Иран все-таки решил поставлять ракеты РФ, хоть долго откладывал это решение раньше? К чему это может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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