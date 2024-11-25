Путин «сжигает» своих военных: какую цель поставил к инаугурации Трампа

Российская армия усиливает усилия по достижению краткосрочных результатов на поле боя по оккупации украинских территорий. Основной целью является максимальный захват территорий до 20 января — дня инаугурации Дональда Трампа в должности президента США. Об этом в эфире Freedom заявил командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко.

Владимир Путин

По его словам, когда Трамп официально займет должность и сформирует администрацию, ему придется принимать решение по Украине: каким будет формат войны и продление помощи. Он не может полностью отказаться от поддержки Украины, потому что это будет означать поражение американских ценностей свободы и независимости перед диктатурой, добавил военный.

По его мнению, новый американский президент вынужден будет усилить поддержку Украины. Это может включать в себя экономическую и военную помощь, а также расширение разрешений на использование западного вооружения. В случае значительных потерь на фронте и экономического давления из-за санкций, в том числе нефтяной сферы, Россия потеряет возможность финансировать войну.

Федоренко отметил, что если Трамп введет жесткие экономические санкции, в частности нефтепродукты, Россия потеряет ресурсы для продолжения войны. В таких условиях кремлевский диктатор Владимир Путин будет вынужден принимать решение о дальнейших действиях под давлением Запада, добавил он.

В то же время Федоренко подчеркнул, что для России критически важно добиться значительных успехов на фронте в ближайшие месяцы.

"Ибо сейчас, за эти 2-3 месяца, ему важно получить как можно больше результатов на поле боя, как можно больше отхватить наших территорий. И как следствие они не жалеют свой личный состав”, — отметил командир батальона.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что следующие 8 недель будут наиболее тяжелыми для Украины со времен независимости.



