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Путин стремится встретиться с Трампом наедине: чего хочет глава Кремля

Путин стремится втереться в доверие президента США.

28 января 2025, 18:13
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Лиля Воробьева

Российский президент Владимир Путин настаивает на личной встрече с Дональдом Трампом в надежде, что от этого зависит ход войны в Украине. Такое мнение высказал публицист Андрей Пионтковский в комментарии для 24 Канал .

Путин стремится встретиться с Трампом наедине: чего хочет глава Кремля

Дональд Трамп и Путин (фото из открытых источников)

По его словам, Путин стремится повторить стратегию 2018 года, когда во время переговоров в Хельсинки он смог получить доверие тогдашнего президента США. Именно поэтому российский лидер сейчас активно апеллирует к Трампу, в частности, поддерживая его риторику о "украденной победе" на выборах.

"Путин рвется ко встрече один на один. Он понял, что в администрации Трампа работают антироссийские силы. Теперь он убежден, что личный контакт может изменить ситуацию в его пользу", – отмечает Пионтковский.

По его мнению, такая встреча может быть опасна для Украины, поскольку Путин попытается навязать свои требования. Среди них – прекращение военной помощи Киеву, гарантии безопасности для России и ограничение развития украинской армии.

"На самом деле Путину нужна власть в Украине. Ему важно, чтобы соглашение обезоружило Украину под лозунгом 'гарантий безопасности для России'. Ему не нужна мощная украинская армия или военные базы НАТО", — подчеркивает эксперт.

Американские аналитики также выражают обеспокоенность возможными переговорами между Путиным и Трампом, подчеркивая риски для безопасности Украины и Европы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что стало известно, когда на самом деле Путин завершит войну . Если кремлевский диктатор Владимир Путин сейчас выполнит требования американского президента Дональда Трампа по поводу прекращения войны в Украине, он будет выглядеть слабым в глазах его окружения, об этом в колонке для "Главреда" написал бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко.

Впрочем, он обратил внимание, что кремлевский диктатор уже заявил, что Россия достигла своих целей, то есть пробила коридор в Крым и захватила 20% украинской территории. При этом он добавляет, что всех планов РФ не удалось достичь только потому, что Россия воевала не против Украины, а против всего НАТО. Как предполагает Огрызко, Путин будет успокаивать свое население, что РФ накопит сил и доведет все задуманное до конца.



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Источник: https://24tv.ua/zustrich-trampa-putina-chogo-ochikuvati-ukrayini_n2739855
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