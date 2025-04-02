Путин стремится показать Путину свою жестокость и готовит коварные действия против Украины

Россия, вероятно, готовится к серьезным атакам по Украине. Таким образом, правитель Кремля Владимир Путин намерен продемонстрировать свою силу и жестокость перед президентом США Дональдом Трампом, считает авиационный эксперт Константин Криволап.

Ракетный удар. Фото: 24 Канал

"Похоже, что российская сторона активно готовит свою инфраструктуру и логистику для мощных ударов. Путин намерен показать Трампу свою решительность и готовность к крайностям", — отметил эксперт в эфире "Киев24".

Он отметил, что, если удары не будут направлены на энергетические объекты, это может свидетельствовать о наличии определенных договоренностей. Однако, по его словам, во время последних атак дронов русские войска не скрывали своей агрессивной природы, поскольку все удары были нацелены на гражданские объекты. Путин всегда может заявить, что его действия были неправильно ясны, отметив, что "мы хотим мира, но вы не хотите снять с нас санкции".

"Нужно быть готовыми к любым действиям, поскольку ничего не подписано, и Путин продолжает провоцировать Трампа. Это будет иметь последствия, и рано или поздно терпение Трампа лопнет", — добавил Криволап.

Со своей стороны военный эксперт Роман Свитан отметил, что прекращение ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам дает возможность врагу накопить силы, что в свою очередь приведет к потерям Вооруженных сил Украины. Он пояснил, что для победы необходимо уничтожать противника на его тыловых позициях, таких как производственные и складские объекты, ведь ресурсная база врага в 10 раз больше украинской.

Как уже писали "Комментарии", у России есть достаточно ресурсов для дальнейших ракетных обстрелов Украины, поэтому считать, что Владимир Путин прекратит агрессию в ожидании возможных договоренностей с президентом США Дональдом Трампом, опасно. Такое мнение высказал военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в интервью РБК-Украина.