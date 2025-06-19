Путин стремится по-особому повлиять на украинцев: названы шокирующие факты

Российский диктатор Владимир Путин часто распространяет ложную информацию и пытается психологически влиять на украинское население. Такое мнение высказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый в эфире Radio NV.

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Комментируя последние заявления Путина, в частности, его прогнозы об ухудшении ситуации в Киеве, Чалый объяснил, что это часть "когнитивной войны". Цель такого психологического влияния — побуждать украинцев давить свое руководство с требованием капитуляции. Одновременно Путин пытается сформировать нарратив для внешних партнеров о неизбежной победе России.

Чалый также отметил, что Путин появляется в публичном пространстве после террористических актов, совершенных Россией, что свидетельствует о попытке влиять на общественное мнение.

"Мне известны достоверные факты, что Путин часто лжет, осознавая реальное положение дел. Возможно, его вводят в заблуждение военные и другие, скрывающие правду, боясь за себя", — подчеркнул Чалый.

Ранее Путин сделал ряд манипулятивных заявлений о войне в Украине и угрозе НАТО. Он утверждал, что конфликт нужно урегулировать надолго и оправдывал право так называемых "ДНР" и "ЛНР" на самоопределение. По Крыму Путин заявил, что главная проблема не в аннексии полуострова Россией, а в том, что Запад якобы поддержал "государственный переворот" в Украине.



Как уже писали "Комментарии", премьер-министр Канады Марк Карни во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита "Группы семи" во вторник объявил о ряде новых мер, направленных на усиление давления на Россию и поддержку Украины.