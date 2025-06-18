Путин стремится ежедневно совершать ракетный террор, но есть важный нюанс: детали

Российский диктатор Владимир Путин стремится наносить ежедневные удары по стратегическим объектам Украины, подобно тому, как Израиль регулярно атакует Иран. Однако, по словам военного эксперта и полковника запаса ВСУ Олега Жданова, реальные возможности РФ значительно ограничены.

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"Путин мечтает организовать ежедневные масштабные удары, но Россия может позволить себе подобный уровень атак лишь примерно раз в месяц, когда накопит достаточно ракет и подготовит авиацию. Чаще такая интенсивность для нее недостижима", — пояснил Жданов.

Он привел разведданные, что Россия ежемесячно производит около 2,5 тысячи боевых дронов типа "Герань-2" и 2,7 тысячи беспилотников "Гербер" и их копий, то есть в общей сложности примерно 5,2 тысячи. Это позволяет применять около 170 дронов в день.

Жданов обратил внимание, что во время массированных ракетно-дроновых атак важно отслеживать количество использованных дронов. Если она значительно меньше 170 в день, значит Россия накапливает остатки на складах.

"Например, неделю перед последним мощным ударом Россия запускала от 49 до 120 дронов в сутки, а 17 июня применила более 420 беспилотников за одну атаку", — рассказал эксперт.

Он прогнозирует, что из-за ограниченных ресурсов РФ продолжит применять такую же тактику — масштабные удары будут нечастыми и зависят от больших запасов ракет и дронов.

"Путин хотел бы наращивать темпы атак, но не имеет возможности. Масштабная атака завтра маловероятна, если только на складах нет большого резерва оружия", — подытожил Жданов.

Как уже писали "Комментарии", у России есть достаточно ресурсов для дальнейших ракетных обстрелов Украины, поэтому считать, что Владимир Путин прекратит агрессию в ожидании возможных договоренностей с президентом США Дональдом Трампом, опасно. Такое мнение высказал военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в интервью РБК-Украина.