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Путин станет еще более агрессивным: к чему готовиться Украине

Ситуация на фронте в Украине обострится, так как Путни уже совсем скоро станет еще более агрессивным

сегодня, 12:39
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Ткачик Олеся

Предпосылок для завершения боевых действий в 2025 году пока нет, более того, даже начало переговорного процесса выглядит маловероятным, поскольку отсутствует предмет для обсуждения. Об этом в чате на Главреде заявил бывший глава Луганской военно-гражданской администрации та-экс заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Путин станет еще более агрессивным: к чему готовиться Украине

Владимир Путин

При этом он подчеркнул, что даже в случае старта переговоров боевые действия не прекратятся. По его мнению, Кремль использует этот период для эскалации ситуации как на фронте, так и в украинском обществе.

"Переговоры будут продолжаться неизвестно сколько во время активной фазы боевых действий. И Путин во время переговоров, наоборот, будет пытаться как можно больше обострить ситуацию и на фронте, и в тылу, и в украинском обществе. Для этого он задействует все возможные ресурсы, чтобы во время переговоров как можно более существенно ослабить наше государство", — заявил Тука.

При этом он уверен, что во время переговоров Путин станет еще более агрессивным. Тука уверен, что этот процесс уже начался. Эксперт указал, что за последние недели значительно возросло количество диверсий, вовремя нейтрализуемых СБУ. Среди задержанных – от злоумышленников, за 300 гривен поджигающих военные автомобили, до организаторов так называемого "повстанческого движения", связанного с пророссийскими молодежными группировками. Кроме того, добавил эксперт, активизировалась так называемая "пятая колонна", в частности в медиапространстве.

"Все это свидетельствует о том, что еженедельно растет давление на Украину. И я думаю, что это давление России будет нарастать", – подытожил Тука.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ГУР рассказали, скоро ли придет мир в Украину.




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Источник: https://glavred.net/ukraine/putin-vzbesitsya-s-nachalom-peregovorov-davlenie-na-ukrainu-rastet-tuka-10638275.html?_gl=1*t484hv*_ga*MTY5NzA0MTU5MS4xNzIwMTc0MzIw*_ga_GTZ11TXQEP*MTczOTE3OTMxOC4xMTU3LjEuMTczOTE4MTcyMC42MC4wLjA.*_ga_XPHWQKG4FQ*MTczOTE3OTMxOC4x
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