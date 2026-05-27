Путин стал еще сильнее бить баллистикой по Украине: на Западе предупредили о страшном сценарии

Россия в последнее время существенно активизировала удары баллистическими ракетами по территории Украины. Аналитики считают, что таким образом Кремль пытается вернуть военную инициативу, усилить давление на украинскую систему противовоздушной обороны и повлиять на моральное состояние населения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов и данные по последним атакам.

По мнению специалистов, усиление ракетных обстрелов свидетельствует о том, что российский диктатор Владимир Путин не планирует отказываться от своих военных целей, невзирая на трудности на фронте и рост критики внутри самой России. Кремль стремится компенсировать неудачи с помощью масштабных воздушных атак, делая ставку именно на баллистические ракеты.

Директор берлинского центра Карнеги "Россия — Евразия" Александр Габуев отметил, что Москва рассматривает массированные удары как ответ на успешные атаки Украины по российским объектам. Кроме того, РФ пытается воспользоваться ситуацией, когда Украина сталкивается с дефицитом ракет-перехватчиков для систем Patriot.

По информации издания, в мае украинские силы ПВО смогли сбить менее трети баллистических ракет типа "Искандер-М". Вместе с тем, Россия более чем вдвое увеличила интенсивность использования этого вооружения. Особенно сложная ситуация остается для регионов, не имеющих достаточной защиты современными системами ПВО.

Журналисты также обратили внимание на атаку 18 мая, когда РФ выпустила 14 ракет "Искандер-М" по нескольким украинским областям. Тогда ни одно из них перехватить не удалось. Эксперты объясняют это высокой скоростью баллистических ракет и сложной траекторией полета, поэтому силы ПВО имеют минимум времени на реагирование.

По данным Bloomberg, доля "Искандеров" в российских атаках после временного понижения снова начала расти. Если в марте эти ракеты составляли менее 30% всех ударов, то в мае их доля превысила 41%.

Портал "Комментарии" уже писал , что в ночь на 27 мая российские войска совершили масштабную атаку на Днепропетровскую область. Под вражеским огнем оказались сразу несколько общин в Никопольском и Синельниковском районах. оккупанты применили дроны-камикадзе, артиллерию и управляемые авиабомбы. Всего за ночь зафиксировали около двух десятков ударов по мирным населенным пунктам.