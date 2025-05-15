Путин срывает переговоры в Стамбуле: теперь готовимся к летнему наступлению РФ

Поздним вечером российский диктатор Владимир Путин принял решение отправить на встречу с Украиной снова Мединского. То есть, в Кремле пытаются снова вернуть нас в 2022 год. Показать, что ничего-де не изменилось. Просто продолжаем те же переговоры 3-летней давности. Это значит снова уменьшение ВСУ, русский язык и другие хорошо известные российские прихоти. Об этом пишет у себя в Facebook политический аналитик, журналист, блоггер Богдан Буткевич.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Очевидно, что никаких реальных переговоров не будет. Во всяком случае – с Украиной. Даже Зеленский и Ко это понимают. Ведь хотят у власти остаться", – отметил обозреватель.

По мнению Богдана Буткевича, на встречу с россиянами стоит отправить третьего клерка министерства – даже не министра.

"Думаю, ни у кого сомнений нет, что это – срыв переговоров. А впереди – летнее наступление России", – отметил Буткевич.

Он продолжает, потом, когда в игру вступит Китай, когда все посмотрят, как отреагирует Трамп на прямую пищу в лицо и способна ли Европа к реальным действиям и единению – вот тогда будут переговоры. Не раньше осени.

"...Отправить Мединского – это так же, как от нас бы Тищенко уехал. Кстати, кто-то более реальный может приехать в Стамбул на пятницу, на встречу с американцами. Чтобы еще больше типа унизить Украину – мол, с вами только Мединский. А Лавров – это уже не ваш уровень", – отметил журналист.

Читайте на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп действительно хочет завершения российско-украинской войны. вот только одна деталь, настораживающая для Украины – главе Белого дома без разницы, где будет проходить граница российской оккупации. Такое мнение в интервью изданию NV высказал бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

Политик отметил, что американскому президенту "не нравится видеть, как ежедневно гибнут молодые люди".

"Он просто хочет, чтобы это закончилось. При этом ему безразлично, где будет проходить линия оккупации, признана она или не признана. Он просто не хочет больше иметь с этим дело", — объяснил Курт Волкер.



