Путин срывает переговоры в Стамбуле: теперь готовимся к летнему наступлению РФ

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Кравцев Сергей
Поздним вечером российский диктатор Владимир Путин принял решение отправить на встречу с Украиной снова Мединского. То есть, в Кремле пытаются снова вернуть нас в 2022 год. Показать, что ничего-де не изменилось. Просто продолжаем те же переговоры 3-летней давности. Это значит снова уменьшение ВСУ, русский язык и другие хорошо известные российские прихоти. Об этом пишет у себя в Facebook политический аналитик, журналист, блоггер Богдан Буткевич.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
По мнению Богдана Буткевича, на встречу с россиянами стоит отправить третьего клерка министерства – даже не министра.
Он продолжает, потом, когда в игру вступит Китай, когда все посмотрят, как отреагирует Трамп на прямую пищу в лицо и способна ли Европа к реальным действиям и единению – вот тогда будут переговоры. Не раньше осени.
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