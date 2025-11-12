logo

Путин срочно хочет показать Трампу еще одну "победу": стало известно, при чем здесь Покровск

Даже если Россия захватит Покровск, она получит только разрушенный город, что не повлияет на обороноспособность Украины

12 ноября 2025, 15:10
Автор:
avatar

Клименко Елена

Британский генерал в отставке Ричард Ширрефф, бывший заместитель Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, поделился своей оценкой битвы за Покровск в интервью "Телеграфу". Он подчеркнул выдержку украинских сил обороны перед российскими атаками и отметил, что наступление врага на этом направлении длится уже 18 месяцев и, вероятно, привело к потере более 100 тысяч российских военных.

Путин срочно хочет показать Трампу еще одну "победу": стало известно, при чем здесь Покровск

Фото: из открытых источников

Генерал заметил, что даже в случае захвата Покровская Россия получит только разрушенный город, что не отразится на способности Украины обороняться. В то же время, такое событие может поднять моральный дух Владимира Путина, позволяя ему демонстрировать "победу" и убеждать Дональда Трампа в успехах РФ в Украине.

"Конечно, это подпитает нарратив, который может усилить попытки Трампа навязать Украине абсолютно неприемлемое прекращение огня, подобно тем вариантам, которые мы уже видели", — добавил Ширрефф.

Он подчеркнул, что ситуация для украинских военных остается сложной и Киеву необходима поддержка европейских союзников для обеспечения ресурсами и человеческим потенциалом.

По мнению генерала, в случае успеха россиян в Покровске, их наступление может продолжиться, хотя темпы продвижения будут медленными.

"Если Украина сможет привлечь дополнительные резервы, возможно, она сможет добиться большего успеха", — подытожил Ричард Ширрефф.

Как уже писапы "Комментарии", ноябрь подтвердил, что российские оккупационные войска изменили тактику ракетного террора, делая ставку не только на дроны-камикадзе, но и на баллистические ракеты. Поэтому ракеты стратегической авиации отошли на второй план, сообщает группа "Информационное сопротивление".



