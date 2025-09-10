Путин специально атаковал Польшу дронами: назван циничный замысел Кремля

Российские дроны снова нарушили воздушное пространство Польши, и это – еще одна спланированная провокация со стороны страны-агрессора. Об этом в комментарии "Главреду" заявил Владимир Горбач, исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии.

Фото: из открытых источников

По его мнению, такая демонстративная атака направлена на психологическое давление — она должна вызывать страх не только среди поляков, но среди жителей всей Европы.

Горбач отметил, что в этот раз реакция со стороны Варшавы была четкой и адекватной в контексте военно-политического ответа — дроны были сбиты.

"Теперь мяч на поле ЕС и НАТО — должна быть реакция уже на дипломатическом уровне. Но вряд ли она будет. Трамп, даже за большие деньги, не будет защищать союзников от Путина", — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что одной из ключевых целей Кремля является расшатывание единства в Альянсе, и эта осенняя кампания Москвы имеет именно такой стратегический подтекст.

"Это не единичный случай. Следующие шаги могут быть направлены против стран Балтии или Финляндии", — подытожил Горбач.

Между тем, военно-политический аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сообщил, что в России на складах остаются значительные запасы ударных дронов трех типов — Shahed-136, "Гербер" и "Пародия".

По его словам, на вооружении РФ все еще находится более 2800 единиц таких дронов, и их производство продолжается — ежесуточно производится около 100 "Шахедов" и 100 "Герберов".

В ходе ночной воздушной атаки на Украину 10 сентября российские дроны также залетали на территорию Польши. В результате нарушения ее воздушного пространства несколько польских воеводств объявили об ускоренной мобилизации резервистов в Сила территориальной обороны.

Как уже писали "Комментарии", Евросоюз предложил Украине новый механизм финансирования обороны — репарационный кредит, базирующийся на средствах, связанных с замороженными российскими активами. Об этом сообщила Еврокомиссия в своем сообщении в соцсети Х.