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Путин сознательно совершил теракт: назван страшный нюанс удара РФ по Киеву

Селезнев подчеркнул, что действия российских военных не что иное, как акт террора.

31 июля 2025, 14:55
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Клименко Елена

Военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев на Radio NV назвал удар по киевской многоэтажке сознательным террористическим актом, совершенным российской армией.

Путин сознательно совершил теракт: назван страшный нюанс удара РФ по Киеву

Фото: из открытых источников

"Очевидно, когда прилетает российская ракета по обычной многоэтажке на Борщаговке, это безусловно не атака на военную инфраструктуру. Это – умышленный террористический акт российской армии. Мы все незащищены от преступлений диктатора Владимира Путина и его окружения. Так что наша надежная сила — в частности, украинская заокеанских"", — отметил он.

Селезнев подчеркнул, что Путин продолжает уничтожать мирное население — по его словам, среди жертв дети, пожилые люди и женщины.

"Имеем дело с террористическим диктаторским режимом, который безразлично относится к гражданским жертвам. И отмечу: погибших и пострадавших было бы гораздо меньше, если бы сограждане не игнорировали воздушные тревоги", — пояснил эксперт.

Вспоминая последствия обстрела, Селезнев подчеркнул, что ни одно гражданское здание не выдержит прямого попадания российской ракеты, и это следует всегда помнить.

В ночной атаке российские силы применили как дроны, так и ракеты по Киеву, что привело к масштабным разрушениям в четырех районах. Поисково-спасательные группы уже работают на местах трагедии. На момент заявления зафиксированы: 8 погибших (в том числе один ребенок) и 64 пострадавших (включая 10 детей).

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что прямая попасть ракеты пришлась на жилой дом в Святошинском районе Киева. Удар пришелся на конструкцию около 5-го этажа – людей снесло бетонными плитами, они падали под руины.

Как уже писал портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский обратился к международному сообществу с призывом способствовать изменению политического режима в России — государству-агрессору, которое не прекратит дестабилизационных действий даже после завершения войны против Украины, пишет The Guardian,



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=diftoLsIC2M&ab_channel=RadioNV
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