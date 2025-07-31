Путин сознательно совершил теракт: назван страшный нюанс удара РФ по Киеву

Военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев на Radio NV назвал удар по киевской многоэтажке сознательным террористическим актом, совершенным российской армией.

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"Очевидно, когда прилетает российская ракета по обычной многоэтажке на Борщаговке, это безусловно не атака на военную инфраструктуру. Это – умышленный террористический акт российской армии. Мы все незащищены от преступлений диктатора Владимира Путина и его окружения. Так что наша надежная сила — в частности, украинская заокеанских"", — отметил он.

Селезнев подчеркнул, что Путин продолжает уничтожать мирное население — по его словам, среди жертв дети, пожилые люди и женщины.

"Имеем дело с террористическим диктаторским режимом, который безразлично относится к гражданским жертвам. И отмечу: погибших и пострадавших было бы гораздо меньше, если бы сограждане не игнорировали воздушные тревоги", — пояснил эксперт.

Вспоминая последствия обстрела, Селезнев подчеркнул, что ни одно гражданское здание не выдержит прямого попадания российской ракеты, и это следует всегда помнить.

В ночной атаке российские силы применили как дроны, так и ракеты по Киеву, что привело к масштабным разрушениям в четырех районах. Поисково-спасательные группы уже работают на местах трагедии. На момент заявления зафиксированы: 8 погибших (в том числе один ребенок) и 64 пострадавших (включая 10 детей).

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что прямая попасть ракеты пришлась на жилой дом в Святошинском районе Киева. Удар пришелся на конструкцию около 5-го этажа – людей снесло бетонными плитами, они падали под руины.

Как уже писал портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский обратился к международному сообществу с призывом способствовать изменению политического режима в России — государству-агрессору, которое не прекратит дестабилизационных действий даже после завершения войны против Украины, пишет The Guardian,