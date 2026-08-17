Путин создал новую непреодолимую угрозу для всей Украины: прогноз последствий шокирует каждого

Россия может изменять тактику ударов по Украине в зависимости от расстояния до целей, используя разные виды вооружения. Политолог Виктор Бобиренко обратил внимание на атаки Сумщины реактивными "Шахедами" и предположил, что Москва одновременно может усиливать применение баллистики по Киеву и избивать по прифронтовым городам.

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"Для себя Путин определил цели, что баллистикой они будут бить по Киеву. А Сумы, Харьков, Запорожье, Херсон будут страдать от этого ближнего боя. Баллистика еще — по портам. Они очевидно начнут уничтожать наши элеваторы, чтобы нам негде было хранить зерно", — подчеркнул эксперт.

По словам Бобиренко, серьезную угрозу представляют также управляемые авиабомбы, ведь из-за значительного радиуса поражения и неточности их применения опасность распространяется далеко за пределы непосредственной линии фронта. Отдельной проблемой остаются быстрые реактивные беспилотники, которые сложнее перехватывать.

"КАБи — это настоящая беда. И поэтому где-то 30-километровая зона — никто ни от чего не обезопасен. Разлеты в них страшные, они промазываются, они попадают. Сегодня двое погибших", — говорит Бобиренко.

Политолог также обратил внимание на возможные удары по украинской аграрной и портовой инфраструктуре. Уничтожение элеваторов может создать проблемы с хранением зерна, а атаки по портам ударить по экспорту и доходам государства. В то же время Бобиренко рассказал, что прифронтовые общины уже готовятся к сложному отопительному сезону, в частности, в Сумах и Шостке.

"Когда разные эксперты давали противоположные мнения: одни говорят, что некоторые микрорайоны мы не спасем, где теплоподача, а кто-то говорит, что там может произойти что-то страшное. Города готовятся. Я думаю, что раз в Сумах, в Шостке готовятся по области, то так же, я надеюсь, готовятся и в Харькове, Запорожье и Херсоне"

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия не может мгновенно увеличить производство баллистических и крылатых ракет на десятки процентов, несмотря на заявления о резком наращивании темпов. В то же время Кремль сознательно делает ставку на баллистику, поскольку именно такие ракеты сложнее всего перехватывать украинскую противовоздушную оборону. Такую оценку высказал дипломат Роман Бессмертный.