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Путин совсем ни при чем: соратница Арестовича шокировала циничным заявлением о ракетном ударе по Кривому Рогу

Мотивационная тренер Арестовича обвинила родителей в гибели детей в Кривом Роге

сегодня, 07:35 comments2102
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Клименко Елена

Мотивационный тренер Алексея Арестовича, Наталья Капцова, попала в центр скандала после своего противоречивого заявления о трагедии в Кривом Роге. Она заявила, что в смерти детей виноваты не российский диктатор Владимир Путин, а их родители. Соответствующее мнение она высказала в сообщении на своей странице в Instagram.

Путин совсем ни при чем: соратница Арестовича шокировала циничным заявлением о ракетном ударе по Кривому Рогу

Капцова убеждена, что ответственность за гибель детей лежит на родителях, "решивших оставить своих детей в стране, где есть ракеты". Она сравнила ситуацию с тем, как если бы сосед поджег дом, а родители не вывели детей на улицу, обвиняя в их смерти соседа.

"Родители отвечают за это. Не Путин. Это вы отвечаете за их жизнь, и это вы сделали такой выбор за ваших детей: жить или нет. Если дом горит и его поджег сосед, а вы не вывели из дома детей, то кто виноват в их смерти? Сосед?", – цинично написала Капцова.

Ракетный удар по Кривому Рогу, который произошел вечером 4 апреля, нанес значительные разрушения в центре жилого района. Взрыв повредил несколько многоэтажек, а рядом с эпицентром атаки находилась детская площадка.

Президент Украины Владимир Зеленский резко осудил российскую атаку и призвал международное сообщество действовать после ракетных обстрелов Кривого Рога.

По состоянию на утро 5 апреля было подтверждено гибель 18 человек и ранения 61 человека, среди которых 9 детей.

"Комментарии" уже писали, что в Кривом Роге продолжает расти количество пострадавших, их уже 72. Страна-агрессор атаковала мирные жилые кварталы города дважды, баллистикой и дронами, 4 апреля.



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Источник: https://www.instagram.com/natalia___kaptsova/
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