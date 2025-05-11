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Путин сообщил, на каких условиях он завершит войну против Украины

Путин сообщил, при каких условиях война против Украины будет завершена

сегодня, 07:19
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Ткачик Олеся

Кремлевский диктатор Владимир Путин на ночной пресс-конференции сделал ряд заявлений о войне против Украины, и заявил, что РФ якобы никогда не отказывалась от переговоров и обвинил Украину в срыве мирных инициатив в 2022 году.

Путин сообщил, на каких условиях он завершит войну против Украины

Владимир Путин

Он признал, что сейчас идет война и продолжаются боевые действия. Впрочем, по его словам, РФ предлагает возобновить переговоры и в этом нет ничего плохого особенно для тех, кто стремится к миру.

При этом Путин добавил, что для прекращения войны следует устранить ее первопричины. Под этой формулировкой кроются традиционные прихоти РФ по отношению к Украине. Среди них не только нейтральный статус Украины, не вступление в НАТО, но и традиционная "демилитаризация" и "денацификация".

Кроме того, диктатор традиционно заявил о том, что именно Украина срывает все перемирия, а не РФ. Он добавил, что Москва может подумать и обсудить об установлении еще каких-то перемирий, впрочем, проигнорировал предложение Владимира Зеленского о прекращении боевых действий на 30 дней.

Также Путин заявил, что Украина пыталась запугать гостей РФ, приезжавших на парад 9 мая в Москву.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ночь на 11 мая кремлевский диктатор Владимир Путин сделал ряд заявлений по поводу войны против Украины. В частности, он впервые так называемую "специальную военную операцию" назвал войной.

Путин фактически отверг идею президента Владимира Зеленского объявить перемирие на 30 дней, впрочем, предложил провести прямые переговоры в Стамбуле без каких-либо предварительных условий. Кроме того, он сообщил о планах обсудить вопросы прямых переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.





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