РФ готова вернуться за стол переговоров по Украине. Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, сообщает о кремлевском издании ТАСС.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

По его словам, целью встречи США и РФ в Эр-Рияде было повышение доверия. Без повышения доверия между РФ и США невозможно разрешить украинский кризис, уточнил Путин.

Россия никогда не отказывалась от диалога с Европой или Украиной, заявил российский диктатор. Он подчеркнул, что европейцы сами прекратили контакт с Москвой, а Киев даже запретил переговоры с Россией.

Путин сообщил, что с удовольствием встретится с Трампом, но встреча должна быть подготовлена.

Мол, им недостаточно просто встретиться с Трампом, нужно добиться проработки важнейших вопросов, в частности, относительно Украины.

Также Путин не готов сказать, когда может пройти его встреча с Трампом.

"Трамп обещал быстро разрешить украинский кризис, но при получении данных на президентском посту изменил позицию, что естественно", — уточнил Путин.

Путин поблагодарил руководство Саудовской Аравии за предоставление площадки переговоров РФ и США.

В ближайшие пару дней он позвонит по телефону наследному принцу Саудовской Аравии, чтобы поблагодарить за переговоры.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российский диктатор Владимир Путин прокомментировал переговоры команды Дональда Трампа и представителей Кремля в Саудовской Аравии. По его словам, он положительно оценивает встречу между дипломатами США и Россией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Владимир Путин сообщил, что высоко оценивает результат переговоров в Эр-Рияде. По его словам, Россия сделала первый шаг, чтобы возобновить работу с США по разным направлениям, где есть взаимный интерес.

"Выдворение дипломатов РФ и США ни к чему хорошему не приводит, теперь работа диппредставительств будет возобновляться. Россия и США работают по вопросам экономики, на энергетических рынках, космосе и других направлениях", — сказал Путин.

Российский диктатор подчеркнул, что Кремль не нуждается в посредниках в диалоге между РФ и США. Кроме того, Путин считает, что Соединенные Штаты изменили свою позицию по отношению к России. "С американской стороны на переговорах были совсем другие люди — без предвзятости и осуждений", — сказал Путин.