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Путин солгал об "Орешнике": появились неожиданные подробности

Ракета "Орешник" - демонстрация силы, направленной на западную аудиторию, отметили в The Economist.

24 января 2025, 23:05
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Лиля Воробьева

Российская ракета "Орешник" оказалась модернизированной версией старой баллистической ракеты средней дальности РС-26 "Рубеж", а не новейшим "чудо-оружием", как это заявляет Кремль. Об этом пишет журнал The Economist .

Путин солгал об "Орешнике": появились неожиданные подробности

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Исследование, проведенное Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз, показало, что обломки ракеты "Орешник", найденные после удара по Днепру 21 ноября 2024 г., свидетельствуют о ее незначительной модернизации, а не о кардинально новых технологиях. В частности, части ракеты были датированы 2016 и 2017 годами. Это подтверждает, что "Орешник" является усовершенствованной версией ракеты РС-26 "Рубеж", разработанной несколько лет назад.

"Одна часть датируется 2017 годом. Другая, найденная внутри одной из боеголовок, датируется 2016 годом", — отмечается в материале.

Несмотря на заявления президента РФ Владимира Путина о том, что "Орешник" — новейшая гиперзвуковая ракета, способная нести ядерный заряд и оставаться неуязвимой для украинского ПВО, факты свидетельствуют о другом. Анализ обломков ракеты ставит под вопрос утверждение о ее современности и технических преимуществах.

"Вместо того чтобы быть реальной угрозой, "Орешник" является скорее демонстрацией силы, рассчитанной на западную аудиторию, и напоминанием о ядерном потенциале России", — отметили в The Economist.

Этот случай является еще одним примером пропагандистских манипуляций, направленных на создание иллюзии технологического превосходства России, опирающейся в реальности на совершенствование старых разработок.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что если Путин ударит "Орешником" по Хельсинки. Агентство Reuters сообщило, что экипаж танкера с российскими нефти, задержанного финскими властями, собирался перерезать еще один подводный кабель и газопровод.

На эту информацию отреагировал российский оппозиционный журналист Иван Яковина. По его словам, непонятно, что еще предстоит сделать кремлевский диктатор Владимир Путин, чтобы Евросоюз набрался смелости и запретил движение танкеров с российской нефтью через территориальные воды ЕС.



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Источник: https://www.economist.com/europe/2025/01/23/ukrainian-scientists-are-studying-downed-russian-missiles?YkBAM8bK17dRoEeFhDlihoGdTaUk34kECtcUStVSXxB1wX1xOoDOEXOwsR0fWy9cJ7af1fISD0uPpzKBXazzgqs93kCbWQa4iDd1vLkzjr1RSNQ448qsa1nJ&irclickid=TaZz8TUMwxyPRK-U45VhKW
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