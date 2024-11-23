Путин солгал: эксперт рассказал, какие системы могут уничтожить "Орешник"

Очередной миф Кремля о "непобедимости" российских ракет "Орешник" разрушен. По словам эксперта по ядерному вооружению Фабиана Хоффманна, современные противоракетные системы могут успешно обезвредить этот тип баллистических ракет. Ashore, Arrow 3 и THAAD, имеют достаточные возможности для перехвата даже сложных угроз.

Противоракетные системы могут уничтожить российские «Орешник» - эксперт

Научный сотрудник Ядерного проекта в Осло Фабиан Хоффманн в разговоре с CNN объяснил, что баллистические ракеты "Орешник" не являются неуязвимыми. Как отметил эксперт, несколько современных противоракетных систем могут эффективно перехватывать такие ракеты.

"Такие системы как SM-3 от Aegis или Aegis Ashore, а также, скорее всего, Arrow 3 и THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) могут абсолютно справиться с этим типом угрозы", — отметил Фабиан.

Ранее "Комментарии" писали, что российский президент Владимир Путин, спустя день после атаки на Днепр, сделал очередное заявление по поводу новой баллистической ракеты "Орешник". Он подчеркнул, что это оружие является новейшей разработкой российского оборонного комплекса, и заявил о наличии у РФ запасов этих ракет.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле объяснили угрозы Путина союзникам Украины. После того, как Путин хвастаясь новой ракетой "Орешник" начал угрожать странам Запада, его представитель Песков взялся объяснять главный сигнал в обращении Путина к западным лидерам. Слова кремлевского спикера цитируют российские СМИ.