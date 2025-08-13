Российский правитель Владимир Путин появится на встрече с американским президентом Дональдом Трампом, преследуя цель использовать последние достижения своей армии как аргумент в переговорах. Издание Bloomberg сообщает, что Кремль стремится конвертировать военное давление в политические уступки, в частности требовать от Украины уступок в отношении территорий в обмен на потенциальное прекращение огня.

Фото: из открытых источников

По данным аналитического ресурса "Глубинное государство", армия РФ продвинулась в сторону Доброполья в Донецкой области и пытается выйти к ключевым дорогам на Краматорск. Хотя прорыв пока не носит масштабный характер, ситуация в Донецкой и Запорожской областях остается критической.

Владимир Зеленский заявил, что Россия стремится создать впечатление своего превосходства перед переговорами на Аляске. Он подчеркнул, что Киев не согласится ни на какие территориальные потери, поскольку Донбасс может стать плацдармом для нового наступления РФ.

В то же время, согласно источникам, Вашингтон и Москва неофициально рассматривают идею прекращения боевых действий на текущей линии фронта, фактически оставляя под контролем РФ оккупированные части южных регионов. Дональд Трамп не исключил возможность "некоторых изменений", что вызвало обеспокоенность у Киева и европейских партнеров.

Аналитики Bloomberg отмечают, что с начала года Россия оккупировала около 2400 км² украинской территории. По словам Алекса Кокчарова из Bloomberg Geoeconomics, преимущество Москвы усиливается по пяти ключевым критериям: ресурсам, огневой мощи, финансам, моральному состоянию и территориальному контролю. Кремль считает, что время играет на его стороне.

Как уже писали "Комментарии", российские войска продолжают наступательные операции на Покровском направлении в Донецкой области, прилагая значительные усилия по блокированию Покровско-Мирноградской агломерации. Об этом сообщает оперативное командование "Хортица".