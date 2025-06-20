Путин снова готовится к захвату Одессы: откуда собирается наступать

Приднестровье, которое в последнее время стали несколько меньше упоминать в разрезе опасности для нашей страны, снова превращается в геополитическую шахматную доску. И на этот раз ставки выше, чем когда-либо. Такое мнение высказал нардеп, политический обозреватель Николай Княжицкий.

Приднестровье. Фото: из открытых источников

Нардеп говорит, что он очень хорошо помнит эту горячую точку. Приднестровье было одним из первых, где началось противостояние в бывшем СССР. Николай Княжицкий отметил, что он тогда снимал фильм для украинского ТВ и был одним из первых, кто посещал Приднестровье.

"С одной стороны, украинец в форме молдавского полицейского убеждал, что с той стороны одни россияне. Со стороны Приднестровья меня убеждали, что с той стороны одни румыны. А потом туда еще приезжали казаки из Кубани и на мои искренние вопросы "Почему вы говорите на чистом украинском языке, но защищаете россию?" отвечали, что это их кубанский говор. И вот сейчас старый российский плацдарм снова становится ареной большой игры. Кремль готовится переместить туда 10 тысяч военных", – отметил политик.

Николай Княжицкий отмечает, что эта цифра не просто тревожная. Она – стратегическая. Ибо эта "серая зона" может превратиться в черную дыру безопасности на южном фланге Украины.

По мнению нардепа, план Москвы прост. Сначала – выиграть парламентские выборы в Молдове. Затем – руками нового пророссийского правительства открыть путь для опрокидывания российских войск в Приднестровье. А дальше – удар по Одессе.

"Мы, конечно, знаем, как Кремль любит планировать многоходовки и планы "взять Киев за три дня", но на этот раз угроза – вполне реальная. И к ней следует подготовиться", – констатировал Николай Княжицкий.

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