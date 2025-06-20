Путин снова готовится к захвату Одессы: откуда собирается наступать

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Приднестровье, которое в последнее время стали несколько меньше упоминать в разрезе опасности для нашей страны, снова превращается в геополитическую шахматную доску. И на этот раз ставки выше, чем когда-либо. Такое мнение высказал нардеп, политический обозреватель Николай Княжицкий.
Приднестровье. Фото: из открытых источников
Нардеп говорит, что он очень хорошо помнит эту горячую точку. Приднестровье было одним из первых, где началось противостояние в бывшем СССР. Николай Княжицкий отметил, что он тогда снимал фильм для украинского ТВ и был одним из первых, кто посещал Приднестровье.
Николай Княжицкий отмечает, что эта цифра не просто тревожная. Она – стратегическая. Ибо эта "серая зона" может превратиться в черную дыру безопасности на южном фланге Украины.
По мнению нардепа, план Москвы прост. Сначала – выиграть парламентские выборы в Молдове. Затем – руками нового пророссийского правительства открыть путь для опрокидывания российских войск в Приднестровье. А дальше – удар по Одессе.
Читайте на портале "Комментарии" — атака РФ на Одессу: в городе многочисленные пожары, под завалами могут быть люди.
Также издание "Комментарии" сообщало – какие города станут ключевой целью РФ этим летом: есть ли в списке Одесса.
Новости