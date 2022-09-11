Путин сменил командующего западной группировкой оккупантов: какая причина

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Лиля Воробьева
После своего поражения, Кремль в очередной раз совершил кадровые перестановки в командовании западной группировки ВС РФ. Об этом сообщает ГУР.
Генерал-лейтенант Александр Лапин (фото из открытых источников)
В сообщении говорится, что все предыдущие руководители западной группировки ВС РФ были отстранены от работы.
"Причина такого решения – сокрушительные поражения, полученные в результате наступления украинских Сил Обороны. Руководящий состав западной группировки ВС РФ отстранен от командования", — говорится в сообщении ГУР.
Теперь управлять западной группировкой будет генерал-лейтенант Александр Лапин, который до этого назначения возглавлял войска "Центр" вместе со своим штабом. А оперативный состав "Центра" переехал из Луганска в командный пункт западной группировки.
"На сегодняшний день кадровое решение о дальнейшем прохождении службы генерал-лейтенантом Романом Бердниковым находится на рассмотрении. Он был назначен на должность командующего западным ВО 26 августа 2022 года, на котором заменил генерал-лейтенанта Сычевого (находился в должности три недели)", — пишут разведчики. .
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кадыров хочет обсудить с военкорами, что такое патриотизм. Глава Чечни Рамзан Кадыров собирается выйти на руководство России, чтобы "разъяснить им ситуацию, если в проведение спецоперации не внесут изменения. Об этом он сказал в голосовом сообщении, опубликованном ночью в своем телеграмм-канале. Рамзан Кадыров сказал, что он не Глава Чечни также уверен, что все деоккупированные украинскими войсками города вернутся под контроль российских войск.
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Привет из будущего
сегодня, 21:48
Ура.! России умерла как и карлик..гниёт !! Многие хотят найти и полить это ...фикалиями!!!!!!.Найдут и поздравят....
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... а вы, "друзья", как ни садитесь...