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Путин сменил командующего западной группировкой оккупантов: какая причина

Руководящий состав западной группировки ВС РФ отстранен от командования

сегодня, 22:25
Автор:

Лиля Воробьева
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После своего поражения, Кремль в очередной раз совершил кадровые перестановки в командовании западной группировки ВС РФ. Об этом сообщает ГУР.

Путин сменил командующего западной группировкой оккупантов: какая причина

Генерал-лейтенант Александр Лапин (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что все предыдущие руководители западной группировки ВС РФ были отстранены от работы.

"Причина такого решения – сокрушительные поражения, полученные в результате наступления украинских Сил Обороны. Руководящий состав западной группировки ВС РФ отстранен от командования", — говорится в сообщении ГУР.

Теперь управлять западной группировкой будет генерал-лейтенант Александр Лапин, который до этого назначения возглавлял войска "Центр" вместе со своим штабом. А оперативный состав "Центра" переехал из Луганска в командный пункт западной группировки.

"На сегодняшний день кадровое решение о дальнейшем прохождении службы генерал-лейтенантом Романом Бердниковым находится на рассмотрении. Он был назначен на должность командующего западным ВО 26 августа 2022 года, на котором заменил генерал-лейтенанта Сычевого (находился в должности три недели)", — пишут разведчики. .

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кадыров хочет обсудить с военкорами, что такое патриотизм. Глава Чечни Рамзан Кадыров собирается выйти на руководство России, чтобы "разъяснить им ситуацию, если в проведение спецоперации не внесут изменения. Об этом он сказал в голосовом сообщении, опубликованном ночью в своем телеграмм-канале. Рамзан Кадыров сказал, что он не Глава Чечни также уверен, что все деоккупированные украинскими войсками города вернутся под контроль российских войск.



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Источник: https://t.me/DIUkraine/1316
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Обсуждения

Привет из будущего

сегодня, 21:48

Ура.! России умерла как и карлик..гниёт !! Многие хотят найти и полить это ...фикалиями!!!!!!.Найдут и поздравят....

дедушка Крылов

сегодня, 21:38

... а вы, "друзья", как ни садитесь...

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