Глава украинского государства Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении сообщил, что Украина будет отвечать России на массированные атаки по мирным городам.

«Путин сдурел»: Владимир Зеленский анонсировал ответ России на удары по Украине

Зеленский отметил, что после ужасной ночи обстрелов сегодня весь день продолжается ликвидация последствий российского удара по нашим городам и громадам.

"Различные регионы, от Харьковщины и Сумщины до Франковска. Сильная атака была против Киева. Значительную часть "шахедов" и ракет удалось сбить. И каждая подобная волна российских ударов напоминает о двух вещах. ПВО: требуется больше систем, большее покрытие нашей страны защитой. Также наши дальнобойные удары по России: если Путин так сошел с ума на теме "шахедов" и террора, они должны остаться без логистики. Каждый, кто работает ради защиты жизни и ограничения потенциала России в войне, – каждый работает на достижение мира", – подчеркнул президент.

Он также упомянул о новых и более сильных санкциях, включая вторичные санкции, против государства-агрессора.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня состоялось первое заседание обновленного состава СНБО Украины. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, который сообщил о ряде решений, которые уже были приняты. По словам главы государства, решением СНБО введен реальный мораторий на проверки бизнеса государственными органами и в целом на любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность.