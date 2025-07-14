Путин сделал предупреждение Трампу: в Украине отреагировали

3 июля российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом предупредил, что Россия готовит в ближайшие дни масштабное наступление на востоке Украины с целью захвата полностью областей, которые в Кремле считают своими. На эти сообщения отреагировал глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко и объяснил, что стоит за словами Путина.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Андрей Коваленко отмечает, что анонсированное Путиным "новое" масштабное наступление на востоке на самом деле представляет собой продолжение прошлогодних российских планов.

"Отдельная история о наступлении — путин планирует дальше вбрасывать новые резервы, чтобы продолжать мясные штурмы на Востоке. Как и говорил, это не новое наступление, а продолжение старого, которое по планам проваливается у путина с 2024 года", — объясняет Коваленко.

По его словам, в Кремле не придумали ничего нового, а продолжают вбрасывать свои резервы на войну в Украине.

"Ведь еще на 2024 год путин ставил задачу захвата украинских городов на Востоке, но Силы обороны эти планы сорвали. Все, что делает россия с тех пор — вбрасывает все новые и новые резервы. Ничего нового не придумали они и сейчас. Изменение интенсивностей одного наступления, которое длится больше года", — добавил Коваленко.

Согласно материалам Axios, Владимир Путин заявил Дональду Трампу о новом наступлении России в ближайшие 60 дней. Основное направление эскалации должен стать восток Украины, а в планах Путина оккупировать полностью территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, которые в РФ считают своими согласно изменениям в местную конституцию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США предупредили о большой ошибке Путина и шагах Трампа для окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что большое заявление Трампа может не иметь значения для Путина.