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Slava Kot
3 июля российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом предупредил, что Россия готовит в ближайшие дни масштабное наступление на востоке Украины с целью захвата полностью областей, которые в Кремле считают своими. На эти сообщения отреагировал глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко и объяснил, что стоит за словами Путина.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Андрей Коваленко отмечает, что анонсированное Путиным "новое" масштабное наступление на востоке на самом деле представляет собой продолжение прошлогодних российских планов.
По его словам, в Кремле не придумали ничего нового, а продолжают вбрасывать свои резервы на войну в Украине.
Согласно материалам Axios, Владимир Путин заявил Дональду Трампу о новом наступлении России в ближайшие 60 дней. Основное направление эскалации должен стать восток Украины, а в планах Путина оккупировать полностью территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, которые в РФ считают своими согласно изменениям в местную конституцию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США предупредили о большой ошибке Путина и шагах Трампа для окончания войны в Украине.
Также "Комментарии" писали, что большое заявление Трампа может не иметь значения для Путина.