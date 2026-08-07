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Путин сделал новую ставку на тотальное уничтожение Украины: шокирующий инсайд о самой большой угрозе

Худший сценарий предполагает масштабные гуманитарные проблемы, однако их можно минимизировать благодаря усилению ПВО, развитию резервной инфраструктуры и активной поддержке союзников

7 августа 2026, 22:30
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Клименко Елена

В преддверии зимы все больше военных экспертов предупреждают: Россия может сделать ставку не на масштабное наступление, а на массированный ракетный террор. Дефицит ракет-перехватчиков Patriot, рост производства баллистических ракет в РФ и постоянные атаки по украинским городам свидетельствуют о том, что Кремль будет стремиться истощить Украину не только военно, но и психологически. В ближайшие месяцы могут стать одним из самых сложных этапов полномасштабной войны. Выдержит ли Украина это сложное испытание? Портал "Комментарии" решил узнать мнение трех моделей искусственного интеллекта.

Путин сделал новую ставку на тотальное уничтожение Украины: шокирующий инсайд о самой большой угрозе

Фото: портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает, что самая большая угроза этой зимой заключается не в возможном масштабном наступлении России, а в систематических ударах баллистическими ракетами по энергетической инфраструктуре, промышленным объектам и крупным городам. Кремль может пытаться оставить украинцев без света, тепла и воды, создать гуманитарный кризис и усилить психологическое давление, рассчитывая склонить Киев и его партнеров к переговорам на выгодных для Москвы условиях.

В то же время даже такой сценарий не безысходен. Украина должна ускорять развитие собственного оборонно-промышленного комплекса, наращивать производство дальнобойного оружия и систем ПВО, а также уничтожать российские пусковые установки, склады и предприятия военной промышленности. Не менее важной остается поддержка союзников: совместное производство вооружений, расширение возможностей противовоздушной обороны и дальнейшее дипломатическое давление на партнеров могут существенно снизить риски предстоящей зимы.

Чат-бот Gemini убеждает, что ставка Кремля на баллистические ракеты этой зимой создает риск системного коллапса энергетики, ведь короткое время подлета "Искандеров" и "Кинжалов" делает их сложнейшей целью для ПВО. При худшем сценарии целенаправленные удары по автотрансформаторам 750 кВ и распределительным устройствам АЭС могут расшипить единую энергосистему на изолированные "островки". Это чревато каскадными блекаутами в миллионниках, остановкой теплоснабжения в морозы и длительными периодами восстановления жизнеобеспечения городов на фоне дефицита средств противоракетной обороны.

Избегнуть катастрофы позволяет сочетание асимметричных мер и пассивной защиты. Поскольку перехватить каждую баллистическую ракету в воздухе невозможно, решающим становится уничтожение пусковых установок и складов врага на его территории с помощью дальнобойного оружия. Параллельно физическое укрытие ключевых трансформаторов под бетонные саркофаги и точечная концентрация комплексов Patriot или SAMP/T вокруг критических объектов позволит удержать целостность системы и пройти зимний период без глобального развала сети.

Чат-бот Copilot считает, что худший сценарий этой зимы состоит в массированных ударах России баллистическими ракетами по энергетической инфраструктуре, транспортным узлам и промышленным объектам. Из-за дефицита современных систем противоракетной обороны такие атаки могут вызвать длительные отключения электроэнергии, тепла и водоснабжения, особенно в период морозов. Кроме гуманитарных последствий Кремль рассчитывает посеять панику среди населения, подорвать доверие к власти и усилить давление на западных партнеров Украины.  

Впрочем, даже этот сценарий не безвыходный. Украина должна наращивать собственное производство средств ПВО, дронов и дальнобойного оружия, а также активно уничтожать российские пусковые установки, склады боеприпасов и предприятия оборонной промышленности. Не менее важно укреплять резервные энергетические системы и продолжать дипломатическую работу с союзниками, чтобы получить дополнительные средства противовоздушной обороны. Сочетание внутренней устойчивости, развития собственного ОПК и международной поддержки способно значительно снизить риски даже самой сложной зимы.

В общем, все три модели ИИ считают, что предстоящая зима действительно может быть очень сложной. Но решающим фактором станет не только количество российских ракет, но и скорость, с которой Украина и ее союзники адаптируются к новой тактике Кремля. История этой войны уже неоднократно доказывала: преимущество не всегда остается за тем, у кого больше оружия. Часто побеждает тот, кто быстрее меняется и навязывает противнику новые правила игры.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Варшава и дальше будет поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии, ведь это непосредственно отвечает национальным интересам Польши.



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