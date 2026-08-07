В преддверии зимы все больше военных экспертов предупреждают: Россия может сделать ставку не на масштабное наступление, а на массированный ракетный террор. Дефицит ракет-перехватчиков Patriot, рост производства баллистических ракет в РФ и постоянные атаки по украинским городам свидетельствуют о том, что Кремль будет стремиться истощить Украину не только военно, но и психологически. В ближайшие месяцы могут стать одним из самых сложных этапов полномасштабной войны. Выдержит ли Украина это сложное испытание? Портал "Комментарии" решил узнать мнение трех моделей искусственного интеллекта.

Фото: портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает, что самая большая угроза этой зимой заключается не в возможном масштабном наступлении России, а в систематических ударах баллистическими ракетами по энергетической инфраструктуре, промышленным объектам и крупным городам. Кремль может пытаться оставить украинцев без света, тепла и воды, создать гуманитарный кризис и усилить психологическое давление, рассчитывая склонить Киев и его партнеров к переговорам на выгодных для Москвы условиях.

В то же время даже такой сценарий не безысходен. Украина должна ускорять развитие собственного оборонно-промышленного комплекса, наращивать производство дальнобойного оружия и систем ПВО, а также уничтожать российские пусковые установки, склады и предприятия военной промышленности. Не менее важной остается поддержка союзников: совместное производство вооружений, расширение возможностей противовоздушной обороны и дальнейшее дипломатическое давление на партнеров могут существенно снизить риски предстоящей зимы.

Чат-бот Gemini убеждает, что ставка Кремля на баллистические ракеты этой зимой создает риск системного коллапса энергетики, ведь короткое время подлета "Искандеров" и "Кинжалов" делает их сложнейшей целью для ПВО. При худшем сценарии целенаправленные удары по автотрансформаторам 750 кВ и распределительным устройствам АЭС могут расшипить единую энергосистему на изолированные "островки". Это чревато каскадными блекаутами в миллионниках, остановкой теплоснабжения в морозы и длительными периодами восстановления жизнеобеспечения городов на фоне дефицита средств противоракетной обороны.

Избегнуть катастрофы позволяет сочетание асимметричных мер и пассивной защиты. Поскольку перехватить каждую баллистическую ракету в воздухе невозможно, решающим становится уничтожение пусковых установок и складов врага на его территории с помощью дальнобойного оружия. Параллельно физическое укрытие ключевых трансформаторов под бетонные саркофаги и точечная концентрация комплексов Patriot или SAMP/T вокруг критических объектов позволит удержать целостность системы и пройти зимний период без глобального развала сети.

Чат-бот Copilot считает, что худший сценарий этой зимы состоит в массированных ударах России баллистическими ракетами по энергетической инфраструктуре, транспортным узлам и промышленным объектам. Из-за дефицита современных систем противоракетной обороны такие атаки могут вызвать длительные отключения электроэнергии, тепла и водоснабжения, особенно в период морозов. Кроме гуманитарных последствий Кремль рассчитывает посеять панику среди населения, подорвать доверие к власти и усилить давление на западных партнеров Украины.

Впрочем, даже этот сценарий не безвыходный. Украина должна наращивать собственное производство средств ПВО, дронов и дальнобойного оружия, а также активно уничтожать российские пусковые установки, склады боеприпасов и предприятия оборонной промышленности. Не менее важно укреплять резервные энергетические системы и продолжать дипломатическую работу с союзниками, чтобы получить дополнительные средства противовоздушной обороны. Сочетание внутренней устойчивости, развития собственного ОПК и международной поддержки способно значительно снизить риски даже самой сложной зимы.

В общем, все три модели ИИ считают, что предстоящая зима действительно может быть очень сложной. Но решающим фактором станет не только количество российских ракет, но и скорость, с которой Украина и ее союзники адаптируются к новой тактике Кремля. История этой войны уже неоднократно доказывала: преимущество не всегда остается за тем, у кого больше оружия. Часто побеждает тот, кто быстрее меняется и навязывает противнику новые правила игры.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Варшава и дальше будет поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии, ведь это непосредственно отвечает национальным интересам Польши.