Путин рвется к финишу: какой план хочет реализовать в Украине

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Кречмаровская Наталия
После жестких заявлений президента США Дональда Трампа в сторону украинского коллеги Владимира Зеленского мировые лидеры выразили поддержку президенту Украины. Поддержали гаранта Конституции также украинские политики.
Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Виталий Безгин объяснил, почему сейчас важна поддержка Владимира Зеленского и сплоченность вокруг него.
По его мнению, цель россиян заключается в демонтаже украинской государственности и уничтожении украинской нации. Также он рассказал, что по “плану” хотят “продать” прекращение огня без гарантий безопасности для Украины, как завершение войны.
Безгин убежден, что удержать ситуацию можно только через единство и сплоченность и не проводить выборы до завершения войны с реальными гарантиями безопасности.
Напомним, что у Трампа, как писал портал "Комментарии", пригрозили Зеленскому последствиями.
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