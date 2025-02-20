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Путин рвется к финишу: какой план хочет реализовать в Украине

Выборы в Украине будут борьбой всех против всех, что даст Путину шанс реализовать замыслы 2022 года: Безгон

сегодня, 15:31
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Кречмаровская Наталия

После жестких заявлений президента США Дональда Трампа в сторону украинского коллеги Владимира Зеленского мировые лидеры выразили поддержку президенту Украины. Поддержали гаранта Конституции также украинские политики.

Путин рвется к финишу: какой план хочет реализовать в Украине

Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Виталий Безгин объяснил, почему сейчас важна поддержка Владимира Зеленского и сплоченность вокруг него.

“Наивно считать, что цель россиян предполагает завершение войны и просто смену власти. Хотя, безусловно, им была бы куда более выгодна власть, которая готова подписать любую бумажку о капитуляции. А не Президент, который занимает жесткую переговорную позицию по национальному интересу и гарантиям безопасности!”, — написал нардеп.

По его мнению, цель россиян заключается в демонтаже украинской государственности и уничтожении украинской нации. Также он рассказал, что по “плану” хотят “продать” прекращение огня без гарантий безопасности для Украины, как завершение войны.

"После этого толкнуть Украину в избирательные процессы. А любые выборы – это о конфликте и противостоянии. А в нашем случае, когда уже с осени 2025 года речь пойдет и о выборах Президента, и о выборах Верховной Рады, и о местных выборах – это будет политическая борьба всех против всех. После запуска этих процессов Украина будет слабой и идеальной добычей для нового нападения, чтобы реализовать то, что не вышло в 2022 году. Финиш”, — отметил нардеп.

Безгин убежден, что удержать ситуацию можно только через единство и сплоченность и не проводить выборы до завершения войны с реальными гарантиями безопасности.

Напомним, что у Трампа, как писал портал "Комментарии", пригрозили Зеленскому последствиями.




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Источник: https://www.facebook.com/BezginVitalik/posts/pfbid0hvYMpdsz32yevrqcozbMFtJo5D1bMaWCoJfSShkC4sUD9bGu32DvDXXcgoDtgyWkl
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