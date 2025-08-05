Путин решил взяться за Херсонщину и Запорожье: в США рассказали о новых действия оккупантов

Пока российская армия предпринимает попытки продвигаться на юге Украины, дочерняя компания Сбербанка — "Сбермобайл" — официально начала работу в Херсонской и Запорожской областях, что свидетельствует о глубокой интеграции этих регионов в финансовую систему РФ. Таким образом путинский режим пытается еще больше привязать захваченные территории и людей, проживающих на них к России. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли эксперты Института изучения войны (ISW).

Рубли. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, о начале работы мобильного оператора "СберМобайл" на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей заявили оккупационные власти Херсонщины.

Отмечается, что это первый российский федеральный мобильный оператор, развернувший деятельность на временно оккупированной территории Украины.

Событие совпало с началом двухдневного бизнес-форума с участием представителей корпорации ВЭБ.РФ, российских чиновников и так называемых "администраций" Луганской области.

По словам экспертов, Россия стремится заставить оккупированные области полагаться на ее банковскую инфраструктуру, постепенно отрывая их от украинской экономики. Это часть системного процесса колонизации украинских территорий, ведь такие моменты затрудняют дальнейшее возвращение указанных территорий в украинское правовое и экономическое поле. С каждым новым шагом — от банковских карточек до мобильных услуг — российское влияние закрепляется не только территориально, но и ментально.

По оценкам ISW, Москва использует войну не только для экспансии, но и для компенсации экономических потерь, пытаясь за счет оккупированных регионов удерживать на плаву собственную стагнирующую экономику.

"Поэтому следует понимать, что Сбербанк и его структуры играют центральную роль в финансовой аннексии украинских территорий. Действительно, за красивыми словами о "развитии" и "доступе к услугам" стоит четкая стратегия: сделать оккупированную Украину еще более зависимой от Москвы — и финансово, и технологически, и политически", – говорится в отчете.

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