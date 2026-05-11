Путин решил вести переговоры с ЕС: раскрыт опасный план диктатора для Украины

В Германии обсуждается возможность привлечения бывшего канцлера Герхарда Шредера к потенциальным переговорам между Украиной и Россией. Несмотря на известные пророссийские связи, такая кандидатура рассматривается как один из возможных каналов для обеспечения участия европейской стороны в диалоге, доступ к которому ранее Москва фактически блокировала. Политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий отмечает , что для Украины критически важно, чтобы Европейский Союз был непосредственно вовлечен в любой переговорный процесс.

По его мнению, появление Шредера в этом контексте выглядит не как инициатива Берлина, а скорее как политический ход, который может быть выгоден Кремлю.

Эксперт подчеркивает, что Россия долго избегала формата, где за столом были бы представители ЕС, однако теперь может пытаться допустить их косвенно — из-за фигур наподобие Шредера или других политически приближенных к Москве политиков. Важным, по его словам, не персоналии, а сам факт вхождения европейцев в переговорное пространство.

Городницкий отмечает, что присутствие ЕС имеет стратегическое значение, ведь именно европейские страны обладают ключевыми инструментами влияния санкционной политикой, замороженными российскими активами и финансовой поддержкой Украины. В то же время, Россия, по его мнению, рассчитывает на затягивание процесса и возможные политические изменения в Европе, которые могли бы изменить баланс сил.

Украина, по оценке эксперта, также действует в собственной дипломатической логике, стремясь вовлечь в переговоры партнеров, усиливающих ее позиции. Европейский Союз он характеризует как ключевого союзника, уже сейчас участвующего в финансировании и оборонной поддержке Украины.

"Комментарии" уже писали , что в Европейской комиссии заявили, что работа над запуском финансирования для Украины в рамках кредитной программы объемом 90 млрд евро находится на завершающем этапе. Ожидается, что первые средства могут быть перечислены в течение следующей недели.