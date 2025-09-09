Путин решил судьбу украинцев: какое решение Кремля начнет действовать с 10 сентября

На временно оккупированной территории Украины россияне усиливают давление. Уже с 10 сентября украинцам, не получившим российские паспорта, грозит принудительная депортация.

Беженцы. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что 10 сентября истекает срок, установленный указом Путина, согласно которому граждане Украины, "незаконно находящиеся в РФ", должны уехать из страны или "легализоваться".

По данным аналитиков Центра, Путин подписал этот указ еще в марте этого года. Решение Кремля является одним из элементов давления и устрашения украинцев на оккупированных территориях. Враг заставляет украинцев на временно оккупированной территории получать российские паспорта. Отказывающихся лишают доступа к медицинской помощи, социальным выплатам, возможности официально работать. Также заставляют оформить российский паспорт, угрожая депортацией.

"Принудительная паспортизация — это способ Кремля создать иллюзию "легальности" оккупации украинских территорий. А репрессии, которыми граждан Украины загоняют в "российское подданство" — инструмент для искоренения любых проявлений нелояльности к оккупантам", — убеждены в ЦПД.

